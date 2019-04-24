(Görüntülü) Galatasaray, Malatya'ya gitti

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Malatya'ya gitti. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 16.00'da Malatya'ya hareket eden Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Semih Kaya ve Sinan Gümüş kadroya alınmadı. Galatasaray'ın Malatya kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."