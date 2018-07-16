(Görüntülü) Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı

Sarı-Kırmızılı kulüp ikinci ayak için Montrö'ye hareket etti Serhan TÜRK / ZÜRİH,() Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Galatasaray, Zürih'te gerçekleştirdiği ilk etabı tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip kampın ikinci ayağı için Montrö'ye hareket etti. Galatasaray'ın kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğraf çektirirken, daha sonrasında teknik ekip, futbolcular ve otel çalışanları toplu bir şekilde poz verdi. Sarı-Kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak yolculuk öncesinde yeni transfer Onyekuru ile bir süre sohbet etti. 21 yaşındaki futbolcu, "Kendini çok iyi hissettiğini, takıma hemen adapte olduğunu ve elinden geleni yapacağını" söyledi. Kafile daha sonrasında 2.5 saatlik otobüs yolculuğuna başladı.