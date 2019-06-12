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(Görüntülü) Galatasaray'ın borcu açıklandı (2)

Sarı kırmızılı kulübün borcu 3 milyar 19 milyon 200 bin TL        Kaan ÜLKER / İSTANBUL,()       Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla...

Sarı kırmızılı kulübün borcu 3 milyar 19 milyon 200 bin TL 


 



 


 

Kaan ÜLKER / İSTANBUL,()


 



 


 

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu açıkladı.  



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Olağan Divan Kurulu toplantısında Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Borcun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu ifade etti. Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu dile getirdi.  



Ayrıca sarı kırmızılı kulüp 31 Aralık 2018 tarihli borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu vurguladı.

 

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