(Görüntülü) Galatasaray idmanında "Fatih Terim'li VAR" uygulaması(3)

Gomis'in itirazı sonrası Terim "VAR" işareti yaparak penaltı noktasını gösterdi Abdurrahim Albayrak'tan futbolculara yakın takip Çift kale maçta 6 gol atan yeni transfer Onyekuru dikat çekti Serhan TÜRK - MONTRÖ / Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Montrö kampındaki günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı yakından takip ederken, futbolcularla da tek tek ilgilendi. İsviçre'nin Montrö kentindeki sabah idmanı ısınma hareketleri ile başlarken, futbolcuların gruplar halinde top çevirmesiyle devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. TERİM'DEN "VAR" İŞARETİ Bu arada çift kale maça, teknik direktör Fatih Terim'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi işareti yapması damga vurdu. Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Fatih Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi. Çift kale maçın en skorer ismi 6 gol atan yeni transfer Henry Onyekuru olurken, maç sonunda kazanan takım toplu galibiyet pozu verdi. Sabah antrenmanı, maç sonrası soğuma çalışmalarıyla tamamlandı. Galatasaray'ın Montrö kampı akşam saatlerinde yapılacak basına kapalı antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılar ayrıca, kampta yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü ise Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Maçların taraftarlara açık olacağı öğrenildi