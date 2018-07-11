(Görüntülü) Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü (HD)(1)

Serhan TÜRK / ZÜRİH () - Galatasaray, İsviçre’nin Zürih kentinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.



Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanlardan ilki, yerel saatle 10.00'da başlarken idmanda genel kuvvet ve koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Yerel saatle 17.30’da medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenmana ise koordinasyon ile ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra grupları hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde taktiksel formda topla dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın yerel saatle 10.00’da medya mensuplarına açık, saat 17.30’da ise medya mensuplarına kapalı olmak üzerine çift antrenman yapacak.