(Görüntülü) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor -2

Galatasaray'ın yeni sponsoru Doğa Sigorta oldu







Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ın şampiyon olmaması bizi mutlu etmez"







"Harcamaları kısıtladık"







"Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak"







Nihat Kırmızı: "Galatasaray ismiyle yan yana gelmek beni mutlu ediyor"







SERHAN TÜRK / İSTANBUL,()







Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma sponsoru Doğa Sigorta oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Başkan Vekili Nabi Kırmızı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve basketbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti katıldı.







Son dönemde basketbolda sponsorların azaldığına dikkat çeken Mustafa Cengiz, "Bu zor ekonomik konularda elini taşın altına koyan insanlar varsa unutulmaz. Sponsorların azaldığı dönemde elini taşın altında koyan bir kuruluş çıktı. Adı amatör olan, profesyonel hizmet eden ve amatör ruhla mücadele eden basketbol takımımız için elini taşın altında koyan Doğa Sigorta'ya ve Nihat Kırmızı'ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluk olarak genel bir daralma var. Avrupa'da basketbol bütçelerinde daralma var" dedi.







"HARCAMALARI KISITLADIK"







Basketbol şubesinde bir küçülmeye gitmediklerini vurgulayan Başkan Cengiz, "Basketbol şubesinde küçülme yok. Kendi kendine yetme durumu var. Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Küçülme yok. Ama harcamalarınızı kısmanız gerekir. Savurgan olamazsınız. Birikiminizi savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon Euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon Euro. 2 kattan fazla bütçe daralması yapmışız. Başarı noktasında ise tam tersi bir durum var. Geçen sene aynı dönemde 10'uncu, bu sene 5'inci sırada bulunuyor. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon Euro, bu sene ise 0.9 milyon Eruo. Geçen yıl 9'uncu, bu yıl 6'ncı sırada bulunuyor. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. Galatasaray'ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır" diye konuştu.







"BORÇ SARMALINDAN KURTULMAMIZ SÜRE ALACAK"







Erkek basketbol takımında bulunan transfer yasağı hakkında sorulan soruya da cevap veren Başkan Cengiz, "Transfer yasağı göreve geldiğimizde de vardı. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak. Göreve geldiğimizde basketbolun 50 milyon TL borcu vardı, 20 milyon TL'sini ödedik. Bütün branşlarda borç var. Borçlanmayı durdurduk. Kredilere 300 milyon TL ödedik. 200 milyon TL verginin de 160 milyon TL'sini verdik. İflas edilmiş görüntüden karlılık dönemine geçtik. Galatasaray istediği zaman transfer yasağını kaldıracak güçtedir. Bu bağlamda hükümetimize de teşekkür ederiz. Amatörlere destek yasası çıkardı. Galatasaray olarak en son 7 milyon TL vergi stopajı ödedik. Bu yine amatöre dönüyor" şeklinde konuştu.







Başkan Cengiz, en yakın sürede yeni transferler içinde toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.







NİHAT KIRMIZI: "GALATASARAY İSMİYLE YAN YANA GELMEK BENİ MUTLU EDİYOR"







Türkiye'nin en önemli iki markasının yan yana geldiğini söyleyen Nihat Kırmızı, "Galatasaray, yurt dışında Türkiye'nin en başarılı markası ve kulübü. Yurt dışında Galatasaray sosyal olarak da çok önemli katkılar sağlamaktır. Galatasaray'ın ülkemize turizm ve ekonomik olarak katkıları vardır. Yurt dışında futbol değil, basketbol takımını da takip eden insanlar var. Galatasaray 13 branşta en iddialı takım olmuştur. Avrupa'da ülkemize en çok kupayı getirmiş olan Galatasaray'dır. İsimlerinin yan yana gelmesi beni ayrıca mutlu etmektedir. Sürdürülebilir fayda sağlamasını istiyoruz. Bizim amacımız anlık değil, sürdürebilir bir iş birliği. Başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray İş Adamları Derneği, Galatasaray'ın her zaman yanında olacak" dedi.