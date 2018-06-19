(Görüntülü) Galatasaray'dan espor anlaşması (1)

Merve DUNDAR - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,() - GALATASARAY, InGameGroup tarafından üretilen ve tamamı yerli olan ilk MMOFPS oyunu Zula ile işbirliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Espor’dan Sorumlu Yönetici Erol Özmandıracı ile InGameGroup Kurucu Ortaklarından Genco Alp katıldı. İki yıllık imzalanan anlaşma kapsamında Galatasaray, Zula'nın esporcularından bir takım kuracak ve Zula Süper Ligi'nde yer alacak. EROL ÖZMANDIRACI: "AYDA 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE GELİR BEKLİYORUZ" Bu ay sonundan itibaren Zula Süper Ligi'nde yer alacaklarını söyleyen Erol Özmandıracı, "Geleceğin esporda olduğunu düşünüyorum. Bence futbolun ardından en başarılı branş olacak. Başkanımız Mustafa Cengiz'in de espor dünyasına yakınlığı biliniyor. Kendisi de sıkı bir oyuncu. Türkiye'de esporun gelişimi için tüm kulüplerimizin çabalaması lazım" dedi. Zula'nın farkının Türk oyun markası olması ve yazılımının Türkiye'de yapılması olduğunu belirten Özmandıracı, "Bu durum InGameGroup'un oyuna müdahale etmesine fırsat tanıyor. Dolayısıyla sanal ürün satışı gerçekleşebiliyor. Dünyadaki yabancı firmaların ürettiği oyunlarda bir müdahale söz konusu değil. Farklı bir gelir modeli ortaya çıkmış oluyor. Biz bu gelir modelinden uzun vadede en az ayda 1 milyon liranın üzerinde gelir bekliyoruz" diye konuştu. "ÇİN'DE ESPOR TAKIMI KURMA PLANIMIZ VAR" Türkiye'de yazılım firmalarının yeni Türkçe oyunlar üretmesi gerektiğini vurgulayan Özmandıracı, "Bu oyunları dünyaya tanıtmak lazım. Galatasaray markasını dünyaya yaymak açısından bu önemli bir adım. Yurtdışında özellikle Çin'de takım kurma planlarımız da var. Markamızı futboldan sonra tüm dünyaya yayabilmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz diye düşünüyorum" dedi. Özmandıracı ayrıca Türkiye'de uzun vadede esporun futboldan daha fazla gelir getireceğini beklediğini ifade etti. GENCO ALP: "ESPORA 8 MİLYON LİRALIK YATIRIM" Zula oyunun 2015 yılında önce Türk oyunseverlerle buluştuğunu daha sonra dünyaya yayıldığını dile getiren Genco Alp, "Zula bugün, 11 farklı dil seçeneğiyle dünyada 100'den fazla ülkede toplamda 15 milyonu aşan bir oyuncu kitlesine sahip. 2018 hedeflerimiz ise dünya coğrafyasında çok daha hızlı bir şekilde yayılmak ve Zula oyununu bir espor oyunu olarak dünya piyasasında konumlandırmaya çalışmak. Bu amaca yönelik çalışmalarımız devam ederken bizi diğer oyunlardan ayıran bazı özellilerimiz de var. Yüzde yüz yerli bir oyun olmamız bizi çok daha farklı hedeflere de yönlendiriyor. Türk gençlerinin espora ilgisini arttırmak, Uluslararası arenada yarışabilecek oyuncular yetiştirmek ve Türk oyun sektörünü dünyada çok daha iyi yerlere getirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için de yatırım gerekiyor. Biz grup olarak espor alanına 8 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz. Bu yatırım 3.5 milyonluk ödül havuzu olan profesyonel espor karşılaşmalarının yer aldığı Zula Süper Ligi, Zula Dünya Kupası, Zula Interneational Cup gibi profesyonel espor karşılaşmaları ve bunun yanında İstanbul'un iki ayrı yakasında Türk esporcularına hizmet verecek espor merkezlerini içeriyor. Bu hedeflere ilerken Galatasaray ile iş birliği yapmak bizim için büyük bir fırsat" diye konuştu. "ESPOR OLİMPİYATLARDA YER ALACAK" "Espor önümüzdeki birkaç olimpiyat içinde ayrı bir branş olarak yer almaya başlayacak, şu anda hangi oyunların yer alacağı konuşuluyor" diyen Alp şöyle devam etti: "Biz de gençlerimizin eğitiminde oyunun, sporun faydalarına odaklanarak daha iyi yerlere gelmeleri için çalışıyoruz. Sadece bizim oyunuzun şu anda günlük 300 bin oyuncusu var. Gün içine baktığımızda akşam saatlerinde 65-70 bini zorluyor. Bu demektir biz her gün akşam saatlerinde bir stadyum dolduruyoruz. Bu etkileşimi, gençlerin eğlence dünyasında oyunlara olan ilgisini iyi anlamak lazım. Bu ekosistemi iyi çözüp daha gelir getirici projeler üretip daha cesaretli adımlar atmalıyız.''