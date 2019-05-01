(Görüntülü) Galatasaray'dan derbi için Ahmet Cömert'e çıkartma

- Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Fatih Terim, Marcao ve Donk maçı tribünden izledi



- Semih Özsoy da maçı takip etti





Ata SELÇUK - Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL () - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4'üncü maçında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Seride 2-1 önde olan Galatasaray, bu maçı kazanması halinde adını finale yazdıran taraf olacak, Fenerbahçe kazanırsa ise seri 5'inci ve son maça uzayacak.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve sarı kırmızılı futbolcular Marcao ile Ryan Donk'un yanı sıra Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da tribünden takip etti.



Maçı izlemeye gelen başkan Cengiz salona girmeden önce yaptığı kısa açıklamada, takımına derbi için başarılar diledi.