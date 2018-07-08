(Görüntülü) Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Futbolcular idman sonrası tesislere alınmayan taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirip, imza verdi





Serhan TÜRK / ZÜRİH,()





Galatasaray, yeni sezon öncesi İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği kamp çalışmaları kapsamındaki ilk antrenmanını bu sabah yaptı.



Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. İlk bölümün ardından açma germe hareketlerinin yapıldığı rejeneratif bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusunun ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.



İDMANA TARAFTAR AKINI



Bu arada yaklaşık 50 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, takımlarının antrenmanını izlemek için tesislerin önüne geldi. Ancak güvenlik görevlileri taraftarların içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine idman sonrası Galatasaraylı futbolcular, tesislerin önünde toplanan taraftarların yanına giderek imza verip fotoğraf çektirdi.