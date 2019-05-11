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(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz: Bizim siyasetimiz Galatasaray’dır

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaşanan tartışmalar üzerine Çaykur Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Bizim siyasetimiz Galatasaray’dır" dedi. Galatasaray...

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaşanan tartışmalar üzerine Çaykur Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Bizim siyasetimiz Galatasaray’dır" dedi.

Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, tepkilerin bilincinde olduklarını belirterek "Ben şunu söylemek istiyorum, lütfen bunu iyice not alın. Açık isim vererek söylüyorum, Ekrem İmamoğlu da, Binali Yıldırım da bizimdir. Yine açıkça söylüyorum, bizim siyasetimiz Galatasaray’dır. tarikimiz Galatasaray’dır, tarikatımız Galatasaray’dır. Bu bağlamda ilahiler de bizim, İzmir Marşı da bizim, Mehter de bizim, Semah da bizim. Biz Türkiye’yiz. Biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kültürden geliyoruz, Cumhuriyet ilke ve umdelerine bağlıyız. Kişisel olarak herkes farklı görüşlere sahip olabilir, biz buna biraz önce ifade ettiğimiz gibi tümüne sahip çıkarız ama bunlar Galatasaray kürsülerinden ifade yeri değildir. Bu bağlamda o arkadaşımız kendi görüşlerini dile getirmiştir asla Galatasaray’ın duruşunu, yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür, siyasetin dışındadır. Kimse Galatasaray’ı siyasetin çıkmaz labirentlerine sokmasın. Ben bunu bütün spor kulüpleri için diliyorum. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bütün Türkiye’yi temsil ediyoruz” diye konuştu.

"TOPLUMU VE GALATASARAY’I AYRIŞTIRICI SÖZLERDEN İMTİNA ETMELERİNİ ŞİDDETLE RİCA EDİYORUM"

Kendilerinin görevlerinin insanları bütünleştirmek olduğunu ifade eden Cengiz, "Biz bize oy verenlerin de vermeyenleri de temsil ediyoruz. Bu yüzden, böyle şeyler olduğuna ben ihtimal vermek istemiyorum. Bizim görevimiz, birleşmek ve bütünleştirmek. Ayrıştırmak ve ötekileştirmek değil. Galatasaray kürsüsü çok ağır bir kürsüdür, çok değerli bir kürsüdür. Benim ricam üyelerin konuşurken çok dikkatli olmaları, toplumu ve Galatasaray’ı ayrıştırıcı sözlerden imtina etmelerini şiddetle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

"HENÜZ HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Başkan Cengiz, ligde şampiyonluk yarışına ilişkin bir soru üzerine ise "Şampiyonluk yolunda mücadeleler verdik. 18 takım ligde mücadele etti. Mücadele eden bütün takımlara selamlarımı iletiyorum, hepsi değerli rakipler. Galatasaray mutlu sona ulaşır diye umut ediyorum. Önümüzde 3 maçımız var hala, henüz bitmiş değil” ifadelerini kullandı.

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