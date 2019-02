(Görüntülü) Galatasaray - Akhisarspor maçının ardından -1

Fatih Terim: "Galatasaray'a güzel bir armağanımız oldu"





Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızıl taraftarlara ve camiaya güzel bir armağan verdiklerini ifade ederek, "Gol gelmeyince kolay bir maçı zora soktuk. Tek eksiğimiz goldü. Atağın her türlüsünü denedik. Oyun kurgumuzda Belhanda-Emre ikisinin Mitroglou'ya yaklaşması vardı. İki bekimiz de bu plana dahil olunca iyi bir baskı yarattık. Gol buluruz dedik ama olmadı. Golü erken bulsak oyunun seyri değişirdi. Evimizde baskılı oynadığımız zamanlarda kilit gol oluyor. Gol gelmeyince bizde ufak ufak panik başlıyor. Atağın her türlüsünü denedik. Zor olanı yaptık. Şükür 95'te golü bulduk. Bazen bu son dakika goller daha değerlidir. Galatasaray'a güzel bir armağanımız oldu. Hak ettik mi evet ettik. Oyuncularımı özgüvenleri için kutluyorum. Akhisar da iyi direnç yaptı. İyi savundular zaman zaman da bizi durdurdular" dedi.



"DERBİNİN PAZAR OYNANMASI DAHA MANTIKLI"



Fatih Terim, ligde yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak ise "Biz Cuma sabahı saat 09.00-09.30'da eve gittik. Dünyanın her tarafında derbiler Pazar günü oynanır. Biz yolculuktan sonra Pazar oynuyoruz. Üç kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Bundan şikayetçi değiliz ama bunu anlamış da değiliz. Hangi teraziye konduğunu bilmiyoruz. bugün oynamak bize denk geldi. Uzun yoldan geliyoruz. Derbinin pazar oynanması daha mantıklı. Herhalde bir bildikleri vardır. Ben konuşmuyorum sadece herkes konuşuyor. Bütün kulüpler konuşuyor" diye konuştu.



"SELÇUK'A İLERLEYEN ZAMANDA ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK"



Selçuk İnan'ın sarı-kırmızılı takımın hem kaptanı hem de Galatasaray'a büyük hizmet etmiş bir oyuncu oloduğunu ifade eden Terim, "Tecrübesi son noktada. Bize lazım. Oyna dediğimiz zaman oynuyor, otur dediğimizde kaptanlık yapıyor. Selçuk bize lazım. Oyuna girmesiyle daha çok topa sahip olduk. Ona ilerleyen zamanda çok ihtiyacımız olacak. Oyunun şeklini ve resmini değiştirdi" şeklinde konuştu.



AKHİSARSPOR TEKNİK SORUMLUSU KAVÇAK: "SON SANİYE GOLÜYLE MAĞLUP AYRILDIK"



Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir mücadele sonunda son saniye golüyle mağlup ayrıldık. Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık. Şuta müsaade vermeyip hücuma gitmek istedik. Savuma anlamında elimizden geleni yaptık ama daha fazla üretip, daha ileri gitmeliydik. Bir maç kaybettik ama 11 maçımız var. Bu ligde kalmak adına her şeyi deneyeceğiz. Bugün aslında mağlup olamadık. Çok şey kazandık. Üstüne giderek devam etmeyiz" dedi.



Cem Kavçak, takımdaki teknik direktörlük durumu ile ilgili ise "Bana gel derlerse gelirim git derlerse giderim. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.