Taha AYHAN / MALATYA, () - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi. Sarı- kırmızılı taraftarlar takımını coşkuyla karşıladı Saat 17.30'da Malatya Havalimanı'na inen Sarı- kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür ederek fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
(Görüntülü) Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama
Taha AYHAN / MALATYA, () - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi. Sarı- kırmızılı taraftarlar takımını coşkuyla karşıladı Saat 17.30'da Malatya Havalimanı'na...
24 Nisan 2019 Çarşamba 18:59
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