(Görüntülü) Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA () - Galatasaray kafilesi yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç için Konya'ya geldi. Sarı kırmızılı futbolcuları havalimanında coşkulu taraftarlar karşıladı.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Atiker Konyaspor ile yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı kırmızılı kafile maç için bugün özel uçakla Konya'ya geldi. Futbolcuları havalimanında coşkulu taraftarlar karşıladı. Taraftar teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla da selfie çektirdi.



ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN MAÇIN ÖNEMİ ARTTI



Ligin lideri Medipol Başakşehir'in dün sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilmesinin ardından Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 3'e indi. Sarı kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor maçından 3 puan alması halinde averaj üstünlüğüyle ligin zirvesine oturacak ve şampiyonluk yarışında da önemli bir ivme kazanacak. O nedenle de Galatasaray için şampiyonluk yarışında Atiker Konyaspor maçının önemi arttı.



Atiker Konyaspor ise ligin son 10 maçında galibiyet yüzü görmedi. Konya ekibi 10 maçtan 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlı ekip için ise hasret kaldığı 3 puana kavuşması için sahasında oynayacağı Galatasaray maçının önemi yüksek.



GALATASARAY KAFİLESİNDE ŞU İSİMLER YER ALIYOR



Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.