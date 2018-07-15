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(Görüntülü) Fransız taraftarlar sokaklara döküldü

Mustafa AKIN  / LELEX () - 2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinin ardından kupayı kazanan Fransa'nın taraftarları...

Mustafa AKIN  / LELEX () - 2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinin ardından kupayı kazanan Fransa'nın taraftarları sokaklara döküldü. Fransa'nın Lelex bölgesinde final mücadelesini izledikten sonra gelen galibiyet ile coşkulu bir şekilde kutlama yapan taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdular. Türkiye'ye benzeyen sevinç gösterilerinin yaşandığı Fransa'nın Lelex bölgesinde şampiyonluk doyasıya kutlandı.

20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını dile getiren taraftarlar, şampiyon olmanın çok iyi olduğunu dile getirdiler. Her zaman en iyinin Fransa olduğunu ifade eden taraftarlar, ''20 sene sonra şampiyon olduk. Coşkulu şekilde kutlamalar yapacağız'' diye konuştular.

 

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