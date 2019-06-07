(Görüntülü) Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA () - Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nun lideri olan Fransa, Türkiye ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Teknik direktör Didier Deschamps nezaretindeki Fransa kafilesi uçakla kente geldi, ardından da kamp yapacağı otele geçti. Teknik direktör Didier Deschamps, bugün saat 18.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından Fransa, son antrenmanını yapacak. İlk kez 1998 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olup, kupayı müzesine götürmüştü. TÜRKİYE, FRANSA'YI MAĞLUP EDERSE LİDERLİĞE YÜKSELECEK Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda - Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova - Andorra maçları da oynanacak. Ay yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Fransa A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille) Defans: Lucas Digne (Everton), Clement Lenglet (Barcelona) Ferland Mendy (Lyon), Benjamin Pavard (Stuttgart), Leo Dubois (Lyon), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Kurt Zouma (Everton) Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham) Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Florian Thauvin (Marsilya), Thomas Lemar (Atletico Madrid)