(Görüntülü) Fikret Orman: ''Formalar inşallah uğurlu gelir''

''Dünya Kupası'nda favorim tabi ki Hırvatistan''





ALİ DANAŞ / SAMORİN,()





Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu kamp yapılan otele gelerek siyah-beyazlıların idmanını izledi. Dün akşam satışa çıkan yeni formaları giyen Fikret Orman ve yöneticiler basın mensuplarına poz verdi.



Başkan Orman, yeni formaların uğurlu gelmesini dilerken 'Dünya Kupası'nda favoriniz kim?' sorusuna gülerek 'tabii ki Hırvatistan' diye cevap verdi.



Orman, ''Yeni formalarımızı inşallah taraftarımız da beğenmiştir ve bize uğurlu gelir. Formaların hepsi çok güzel ama geçen sene beyaz formamız olduğu için bu sene beyaz biraz geride kaldı gibi; kırmızı çok güzel, siyah değişik ama beyaz da çok güzel. Kamp yerimiz de çok güzel. Antrenman sahası çok yakın. Teknik ekip ve futbolcular da çok memnun" dedi.



''İki sene şampiyonlukla kendine özgü yeni bir dönem yazmıştık, geçen sezon şansız bir dönem geçirdik. Artık yeni sezona odaklanıyoruz. Dünya Kupası'nda favorim tabii ki Hırvatistan. Vida çok iyi oynuyor ve güven veriyor. Pepe ve Quaresma da çok iyiydiler ama elendiler. Bizim gönlümüz tabi ki Hırvatistan'dan yana'' diye konuştu.



ANTRENAMANLAR DEVAM EDİYOR



Siyah-beyazlılar Slovakya kampının 6'ncı gününde ilk idmanı sabah saatlerinde yaptı.



Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da izlediği idman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı ve 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma hareketlerine geçen futbolcular ikili gruplar halinde topla streching hareketleri yaptı. Ardından top kapma ve taktik çift kale maçlar ile günün ilk çalışması sona erdi.



Beşiktaş Slovakya'daki hazırlıklarına TSİ 19:30'da yapacağı idman ile devam edecek.