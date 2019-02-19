(Görüntülü) Fikret Orman'dan gündeme ilişkin açıklamalar -2

"Beşiktaş'ın muhalefet çetesinin beni göndermediği yer kalmadı"

"Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir maç olacağına inanıyorum"

"Sabri Çelik'in ekibinde çok kıymetli isimler var. Niyetlerinin iyi olduğunu düşünüyorum"

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini yöneten insanların daha çok eğitim almaları gerektiğini söyledi.



Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Orman, Siyah-beyazlı kulübün başkanlık seçimi öncesi son divan kurulu toplantısını cumartesi günü yapacağını ve bütün üyelerin katılım sağlamasını istedi. Orman, "Seçimden önceki son divan kurulu toplantımızı cumartesi günü yapacağız Bütün üyeleri oraya bekliyoruz. Önemli bir toplantı olacak" şeklinde konuştu.



Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir soru üzerine de Fikret Orman, "Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Ancak hangi gün oynanacağı kararlaştırılırken bize sorulmadı. Daha önce Fatih Terim hoca 'bizimle konuşuldu' demişti. Ancak bu maç öncesi bizimle konuşulmadı. Biz ev sahibi takımız, bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe'den de maç günü için talep gitmemiş. Onlar da pazartesi günü oynanacağını basından öğrenmişler. Fenerbahçe bize 'pazartesi oynayabilir miyiz?' diye sorsaydı tabii ki deyip sıcak bakardık.



Bizim için pazar ya da pazartesi günü oynamak fark etmezdi. İlk maç da Fenerbahçe'nin stadında pazartesi günü oynandı. Ancak bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesini yanlış görüyorum" ifadelerini kullandı.



Fikret Orman, kendisi için Beşiktaş'tan büyük bir makamın olmadığını dile getirerek, "Beşiktaş'ın muhalefet çetesinin beni göndermediği yer kalmadı. Ancak onlara, 'Beşiktaş'tan daha büyük bir makam yok benim için' diyorum. Federasyon başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Kim aday olur onu da bilmiyorum" şeklinde konuştu.



"GÜNEŞ KALMAK İSTERSE SÖZLEŞME ÖNERİRİZ"



Teknik direktörleri Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ı tercih ederse buna saygı ve sevgiyle yaklaşacaklarını vurgulayan Orman, "Şenol Güneş'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Şenol ağabey ile o günün şartlarında tekrar konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz. Federasyondan kırgınlıkla ayrılmış ama hocalık yapmak isteyebilir. Bunu da normal karşılıyorum. Milli Takım'a gitmek isterse de O'nun tercihidir. Saygı ve sevgiyle bakıyorum" dedi.



"MHK İYİ İŞLER YAPACAKTIR"



Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik'in ve ekibinin önümüzdeki sezon iyi işler yapacaklarına inandığını sözlerine ekleyen Başkan Orman, "Bireysel olarak Yusuf ağabeyi çok eskiden tanırım ve kendisini de çok severim. Çok gayretli ve iyi işler yaptı kendi içerisinde. Hizmetleri için de teşekkür ediyorum. Sabri Çelik hocayı da çok severiz. Ekibinde de çok kıymetli isimler var. Niyetlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. İyi işler yapacaklardır. Önümüzdeki sezondan itibaren ciddi faaliyetler yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.



"VAR BİR SİSTEM, YÖNETEN İSE İNSANLAR..."



Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini yöneten insanların daha çok eğitim almaları gerektiğini söyleyen Orman, şu ifadeleri kullandı;



"VAR çok doğru bir sistem. Bir çok hatanın düzelmesini sağlıyor. Ancak VAR bir sistem, onu yönetenler ise insanlar. VAR'ı yönetenlerin daha çok eğitim alması gerektiğine inanıyorum.



Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen, iyi niyetli olan bir hakem camiası diliyoruz, öyle de olduğunu düşünüyorum. Hakemlik zor bir iş.



Türkiye'ye dışarıdan gelen futbolcular burada hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Ancak Avrupa'da yapmıyorlar."