(Görüntülü) Fikret Orman: Biz mevcut sistemin devamını istedik

"Birçok kulübümüz mevcut sistemin devamını düşünüyor, 2 veya 3 kulübümüz de bu yabancı sınırının kademeli olarak 8'e düşmesini istiyor"



"Kulüpler Birliği aday çıkartma makamı değil"





Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcut yabancı kuralını desteklediklerini ve kuralda yerli teşviği konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.



Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Orman, şöyle konuştu: "Gündemimiz yoğundu, uzun da sürdü. Başlıca olarak 1 Haziran'da TFF'nin olağan seçimi var. Tüm kulüpler olarak kendi aramızda istişare ettik, buna da devam edeceğiz. Bunu konuştuk. İkinci olarak yabancı sınırını konuştuk. Fikrimiz 2019-2020'ye kadar sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini TFF ile görüşeceğiz. Bu mevcut sistemin devamını düşünüyor birçok kulübümüz. 2 veya 3 kulübümüz de bu yabancı sınırının kademeli olarak 8'e düşmesini istiyor. Özellikle büyük kulüplerimiz de dahil olmak üzere, bizler ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncu oynatma teşviğinin artması ve buna göre ücret ödenmesi konusunda karar bildirdik."



"KULÜPLER BİRLİĞİ ADAY ÇIKARTMA MAKAMI DEĞİL"



TFF Başkanlığı ile ilgili bir isim ortaya atılıp atılmadığı hakkındaki soruya Fikret Orman, "Böyle bir konuşma geçmedi. Sadece bizim TFF'den beklentilerimiz neler, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, beklentilerimiz neler onları konuştuk. Artık Süper Lig'in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkartma makamı değil" yanıtını verdi.



Yurt dışında yapmış olduğu görüşmeleri Kulüpler Birliği toplantısında paylaştığını dile getiren Orman, "Yapmış olduğumuz görüşmeler, Malezya ve UEFA'nın Asya versiyonu olan Asya Federasyonu ile toplantı yaptık, bunları arkadaşlara anlattık. Yeni sezonda lisanslamayı Kulüpler Birliği olarak biz yapmış ve federasyona iletmiştik, bununla ilgili bilgi verdik" diye konuştu.



Fikret Orman son olarak Kulüpler Birliği kararının TFF'nin kararını etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili soruya, "Bugün onu da söyledik. Bundan önce kademeli olarak indirilmesi ve 14'e çıkartılması bize danışılmadan alındı. Ama biz fikrimizi TFF'ye bildireceğiz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.