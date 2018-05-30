(Görüntülü ) Fikret Orman'a Van'da coşkulu karşılama

Orhan AŞAN/VAN,() Van Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışına katılmak üzere Van'a gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. İş adamlarıyla iftarda bir araya gelen Başkan Fikret Orman, Van'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Fikret Orman, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Burada büyük bir sevgi seli ile karşılanan Başkan Orman, daha sonra bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrası konuşan Başkan Orman, Van'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Burada hem şahsıma hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza yoğun bir ilgi var. Van bizim Güneydoğu'daki kalemiz. En çok taraftarımızın ve gönülbağımızın olduğu bir yer. Beşiktaşlılık budur. Beşiktaş efendiliktir, nezakettir ve zerafettir. En önemli özelliğimizin de bu olduğuna inanıyorum. Burada Beşiktaşı temsil ederken, sizlerden Beşiktaşın bu yönlerini insanlara göstermenizi rica ediyorum" dedi. Başkan Fikret Orman, daha sonra beraberindekilerle birlikte Van Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.