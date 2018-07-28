(Görüntülü) Fenerbahçeli Yönetici Sevil Zeynep Becan: "82 bin 148 forma satıldı"

Mustafa AKIN – Olgucan KALKAN / İstanbul,()





Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı’nda konuştu.



Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki toplantıda konuşan Sevil Zeynep Becan, 40 bin 444 satılabilir kombiden 39 bin 226 adet satış gerçekleştirdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana 82 bin 148 forma satıldığını ifade etti.



Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nın kendileri için çok büyük anlam taşıdığını aktaran Becan, "İlk kez sizlerin karşısına yönetim olarak çıkıyoruz. Bunun tarifi zor ama çok heyecanlı. Yaptığımız ve halen devam eden denetleme faaliyetlerini bugün sizlere aktaracağız. Kongrede 40 bin 444 satılabilir kombiden 39 bin 226 adet satışımız oldu. Bizim çağrılarımıza cevap veren taraftarlarımız kombineleri kısa sürede tüketti. Öğrenci tribün projesine olan ilgi de bizleri memnun etti. Bu tribüne ayırdığımız kontenjanda halen az da olsa yerimiz bulunuyor. Stadımızda öğrenci tribünü haricinde indirimli kombine olmamıştır ve olmayacaktır. Yine buna bağlı olarak da bedava bilet uygulamamız olmamıştır ve olmayacaktır. 19 Temmuz’da Fenerium’larda ilk 3 günde 37 bin 017 adet, 8 günde 48 bin 117 adet forma satışı yapıldı. Göreve geldiğimizden bu yana 82 bin 148 forma satıldı. Bu yeni bir rekordur. Önümüzdeki yılların kadrosunu oluşturmaya ve imkanlarımız doğrultusunda, katkısı olacak futbolcularla görüşmelere başladık’’ dedi.



‘’ÜNİVERSİTEYİ AÇMAYI 1 YIL ERTELEMENİN MANTIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK’’



Seçimden önce şeffaflık dediklerini, şimdi ise hesap verilebilirlik dediklerini kaydeden Becan, "24 Temmuz akşamı başkanımızın yaptığı Camiaya Sesleniş ile, kulübün içinde bulunduğu durumu herkese aktardık. Bir diğer aktarmak istediğimiz konu ise Fenerbahçe Üniversitesi. Eğitim kalitesi ve eğitim mekanlarının uygun düzeye getirilmesi nedeniyle bunun açılışı 1 sene ertelenmiştir. Amacımız bu süre içinde konuyu etraflıca ele almaktır. 1 milyon 58 bin TL bağış yapıldı. Mal varlığı olarak 13 milyon TL değerinde Futbol A.Ş.’nin hisse senetleri gösterildi. 8 adet villa, Ataşehir’de 2 daire, çeşitli araziler olmak üzere 50 milyon TL toplam değer gösterildi. Bunları incelediğimizde üniversiteyi açmayı 1 yıl ertelemenin mantıklı olacağını düşündük’’ diye konuştu.