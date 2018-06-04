Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

(Görüntülü) Fenerbahçeli taraftar seçimden sonra helva dağıttı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL-BURSA,()   Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından vatandaşlara helva dağıttı. Fenerbahçe Kulübünün hafta sonunda yapılan başkanlık...

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL-BURSA,()


 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından vatandaşlara helva dağıttı.

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonunda yapılan başkanlık seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç ile girdiği yarışı kaybetmişti. 

İnegöl'de bulunan Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren bir işyerinin sahibi olan Fenerbahçe taraftarı İsmail Ünsal, genel kurulda Aziz Yıldırım'ın  seçimi kaybetmesinin ardından irmik helvası dağıttı. İşyerinin önüne 'Güle güle Aziz Yıldırım' pankartını asan Ünsal, fıstıklarla "Aziz" ismi yazılan bir tencere helvayı işyerinin önünden geçen vatandaşlara ikram etti. Helva dağıtım sırasında küçük çaplı bir izdiham da yaşandı.

AZİZ YILDIRIM GİTSİN DİYE ADAK ADAMIŞTI

Helva dağıtımı sırasında konuşan İsmail Ünsal, "Fenerbahçe'de bir değişime ihtiyaç vardı. Biraz geç kalınmış bir değişimdi ama Allah'a şükürler olsun. Aziz başkana da bu zamana kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz, artık zamanını doldurdu. Ali Koç'a da yeni görevinde başarılar dileriz. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Aziz Yıldırım uzun süredir görevdeydi, artık bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Kendimce yıllar önce Aziz başkan görevi bıraktığı gün helva dağıtacağım demiştim.  Bu günde sözümü tutuyorum" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325