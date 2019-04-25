Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında cumartesi günü Trabzonspor’u konu edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümü dar alanda yapılan çift kale maç ile son buldu. Maç sırasında Valbuena elinden ufak bir sakatlık geçirirken, daha sonra antrenmana devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses ve Serdar Aziz sakatlıklarından dolayı antrenmanda yer almazken, tedavisi devam eden Hasan Ali Kaldırım salonda özel programda dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe’de sezon başından bu yana kadroda bulunmayan Tolga Ciğerci de çalışmalarını salonda gerçekleştirdi
(Görüntülü) Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında cumartesi günü Trabzonspor’u konu edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen...
25 Nisan 2019 Perşembe 12:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.