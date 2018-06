(Görüntülü) Fenerbahçe yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

İdmana gelen Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takıma başarılar diledi





Cocu, antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı





"Takım olarak hareket etmeliyiz"





Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.



Sezonun ilk antrenmanı öncesinde, Car Bartu Tesisleri'ne Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de geldi. Başkan Ali Koç, takıma başarılar diledi.



Göreve yeni başlayan teknik direktör Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı.



ALİ KOÇ: "BAŞARILI OLACAĞINIZA İNANIYORUM"



Yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde oyuncular Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Antrenman başlamadan önce başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tesislere geldi. Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, yöneticiler, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı. Ardından başkan Ali Koç futbolcularla bir toplantı yaptı ve onlara başarılar diledi. Ali Koç, futbolculara, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.



COCU: "TAKIM OLARAK HAREKET ETMELİYİZ"



Futbolcularla ilk kez bir araya gelen yeni teknik direktör Phillip Cocu, "Başarılı olmak için bireysel olarak değil takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir. En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum; futbol oynamaktan daha zevkli bir şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden birbirimize yardım ederek, takım olarak, yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız" dedi.



Toplantıların ardından başkan Ali Koç ve yöneticiler tesislerden ayrıldı.



DAYANIKLILIK ÇALIŞTILAR



Fenerbahçe, antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Sezonun ilk antrenmanında daha ziyade dayanıklılık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, dar alanda pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.



Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.