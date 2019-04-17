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(Görüntülü) Fenerbahçe'ye Moses'tan kötü haber

Fenerbahçe’de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor Mustafa AKIN / İstanbul,() - Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında 21 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can...

Fenerbahçe’de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor Mustafa AKIN / İstanbul,() - Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında 21 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman istasyon çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra dar alanda üçerli gruplar halinde pas oyunu oynadı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. MOSES ŞOKU Sarı-lacivertli ekipte kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses antrenmanda yer almadı. Nijeryalı yıldızın sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor. Ayrıca sarı-lacivertlilerde, gribal enfeksiyonu bulunan Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da salonda çalıştı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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