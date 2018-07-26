(Görüntülü) Fenerbahçe Torbalı'da çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bornova Stadı'nda TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde idmana çıktı. Saat 10.00'da başlayan antrenmanda sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Soldado, Aatıf, İsmail, Şener ve Salih yer almadı. Düz koşuyla başlayan çalışmalar, pas ve koordinasyon idmanıyla devam etti. Teknik direktör Philip Cocu gözetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basın açık şekilde sürdü. Taraftara kapalı yapılan idmanda bir grup futbolsever tel örgülerin ardından çalışmayı seyretti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik ekip ve yönetim kurulu da hazırlıkları tribünden takip etti. Cocu'nun 2014-2015 sezonunda hizmete giren Metin Oktay Yerleşkesi'ni çok beğendiği ifade edildi. İzmir'de kampa giren sarı-lacivertlilerde Cocu sabah antrenmanın ardından tesisleri gezecek, Fenerbahçe saat 18.00'de Atatürk Stadı'nda yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. Altınordu-Fenerbahçe müsabakası saat 21.00'de başlayacak.