Stat dışında toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç lehine tezahüratlar yapıyor Mustafa AKIN / İstanbul,() Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.
(Görüntülü) Fenerbahçe taraftarının stat dışındaki heyecanlı bekleyişi sürüyor
Stat dışında toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç lehine tezahüratlar yapıyor Mustafa AKIN / İstanbul,() Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat...
03 Haziran 2018 Pazar 14:29
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