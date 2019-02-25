Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı. Saat 16.00'da Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, statta güvenlik güçleri tarafından arandı. Buradan kendileri için ayarlanan 35 otobüse yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yapan sarı lacivertli taraftarlar, saat 17.25'te tezahüratlar eşliğinde derbinin oynanacağı stadın yolunu tuttu.
(Görüntülü) Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktı (2)
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a doğru yola çıktı. Saat...
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:47
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