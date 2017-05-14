(görüntülü) Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi

Hakan TARHAN - İSTANBUL / (fotoğraflı)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Final serisinde Fenerbahçe sahasındaki ikinci maçı 79-72 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi. Final serisindeki şampiyonu belirleyecek son maç çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18 önde bitiren Fenerbahçe, maçın ilk devresini de 47-42 önde tamamladı. Maçın ikinci devresinin başında rakibine baskı kuran Yakın Doğu Üniversitesi giderek farkı kapatmaya başladı. 3. periyodun büyük bölümünde üstün oynayan Yakın Doğu Üniversitesi öne geçtiği bölümde farkı koruyamadı ve final çeyreğine 63-63 berabere girdiler.

Son çeyreğe defansının iyi oyunu ve seyircisinin desteğiyle iyi başlayan Fenerbahçe maçı 79-72 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi.

MAHMUT USLU'YA MAÇ SIRASINDA GELEN ESRARENGİZ ARAMALAR

Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan maçta ilginç olaylar da yaşandı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin maçın bir bölümünde farkı eritip öne geçtiği dakikalarda protokol tribünde oturan Genel Sekreter Mahmut Uslu gerilimli anlar yaşadı. Hakem kararlarından memnun olmayan Uslu'nun telefonu maç oynanırken çaldı. Konuşma esnasında gayet gergin olan Mahmut Uslu, telefonu kapattığında bir süre TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile konuştuktan sonra Fenerbahçe bencine el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştı.

Maçın devamında Mahmut Uslu'ya gelen aramalar devam etti. Bu aramaların kimin tarafından yapıldığı ise merak konusu oldu.

MAHMUT USLU İLE OZAN BALABAN ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Maçın son bölümleri hayli heyecanlı geçerken bir pozisyonda Asbaşkan Ozan Balaban hararetli bir şekilde ayağa kalkarak maçın hakemlerine itirazlarda bulundu. Balaban'ın bu tutumunu gören Genel Sekreter Mahmut Uslu Balaban'ı iterek yerine oturmasını istedi.

HİDAYET TÜRKOĞLU KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLARA ÇOK SİNİRLENDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi kadınlar maçını takip eden isimler arasındaydı. Maçın son bölümlerinde sarı lacivertli tribünlerin artan küfürlü tezahüratları karşısında hayli sinirlenen Türkoğlu Mahmut Uslu'ya dönerek anons yapılmasını istedi. Bunun üzerine Uslu tribünlere dönerek kötü tezahüratın bitirilmesini istedi.

FENERBAHÇE GÜVENLİK GÖREVLİSİ'NDEN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TRİBÜNÜNE KAMERALI TAKİP

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın ve kulübün yıllardır özel koruması olan bir çalışan bugün farklı bir görev için Ataşehir Metro Energy Arena'da idi. Güvenlik görevlisi her zaman yaptığı işin dışında bir kamera ile görev yapıp, Yakın Doğu Üniversitesi tribünlerini maç boyunca kayıt altına aldı.

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Murat Biricik, Sami Özel, Fatih Güler

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 24, Quigley 14, Parker 24, Gruda 12, Lavender 5, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural, Tuğçe Canıtez

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 4, Mc Bride 15, Vandersloot 20, Robinson, Holingsvorth 27, Bahar Çağlar 6, Olcay Çakır Turgut.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 25-18

2.Çeyrek: 22-24

3.Çeyrek: 16-21

4.Çeyrek: 16-9

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mahmut Uslu'nun telefonla görüşmesi

- Güvenlik görevlisinden detaylar

- Hidayet Türkoğlu'ndan detaylar

- Maç sonundan görüntüler

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / (fotoğraflı)