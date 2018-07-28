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(Görüntülü) Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()   Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.  Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyesinin...

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()


 

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyesinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, birlik ve dayanışma içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kulübün yakın zaman içerisinde iki seçim geçirdiğini belirten Vefa Küçük, ''Önce divan kurulu için beni tekrar seçtiniz. Daha sonra 2-3 Haziran'da hem kulüp hem de Türk spor tarihine geçen katılımla yeni yönetimi seçtik. Demokratik, şeffaf ve adil şekilde sonuca ulaştık. Sandıklardan Ali Koç başkan çıktı. Sayın başkanımızın listesi de aynı şekilde büyük oy farkıyla kazandı ve göreve başladı. Kısa zamanda kendileri durum tespiti yapıyorlar. İnşallah, 3 senelik dönemde yeni başkan ve kurulları camiamızı olduğu yerden daha yüksek yerlere taşırlar. Sandıktan seçilen başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle dayanışma içinde onlara destek vereceğiz'' dedi.

Vefa Küçük, 24 Haziran'da Türkiye için önemli bir seçim yapıldığını aktararak, ''Ülkemizde 24 Haziran'da demokratik şekilde yapılan seçimle yeni seçilen Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimize de başarılar diliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak siyasetin dışındayız ama birey olarak seçmeniz. Fenerbahçe olarak ne iktidarın ne de muhalefetin yanında yer alırız. Türk sporuna yön veren en büyük sivil toplum örgütüyüz'' diye konuştu.

Vefa Küçük açıklamalarının ardından Başkan Ali Koç ve yönetimindeki kişileri tek tek okuyarak katılım gösteren üyelere alkışlattı. 

Bu arada Vefa Küçük, yönetimde yer alan kişileri tanıtmasının ardından Ali Koç'un ismini söylemeden kürsüden indi. Üyelerin uyarısı üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, esprili bir şekilde Ali Koç'u alkışlattı.

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