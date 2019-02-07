İlyas KAPLAN/KAYSERİ()- FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel’e de sevgi gösterisinde bulundular.
(Görüntülü) Fenerbahçe Kayseri'ye geldi
İlyas KAPLAN/KAYSERİ()- FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli...
07 Şubat 2019 Perşembe 17:52
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