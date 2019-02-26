(Görüntülü) Fenerbahçe kafilesi, Samandıra'da coşkuyla karşılandı

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.
Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'tan yola çıkan kafile, saat 00.55'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yaklaşık 100 sarı lacivertli taraftar, 3-0'lık skordan geri dönerek Dolmabahçe'den bir puan çıkartan takımlarını tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.
Teknik direktör Ersun Yanal, otobüsten sarı lacivertli taraftarları selamladı.
Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.