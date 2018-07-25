(Görüntülü) Fenerbahçe, İzmir'e giderken normal terminali tercih etti

ANIL UÇAN / İSTANBUL,() - Fenerbahçe, Altınordu ile oynayacakları hazırlık maçı için İzmir’e Genel Havacılık Terminali yerine İç Hatlar Terminali'nden gitti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe, mücedele için İzmir'e gitti. Sabah saatlerinde yapılan idmanın ardından öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, bu seyehatinde İç Hatlar Terminali'ni kullandı. Fenerbahçe, deplasman seyahatlerinde her zaman Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ni kiralarken, kulüpteki tasarruf tedbirleri kapsamında Altınordu maçı için İç Hatlar Terminali'ni kullandı. Futbolcular, havalimanı çalışanları ve yolcuların isteklerini kırmayarak fotoğraf çektirdi. GENEL HAVACILIK TERMİNALİ NEDİR ? Futbolcular, havalimanı çalışanları ve yolcularla fotoğraf çektirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali, yolcu terminalinden ayrı bir terminal binasında iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet vermektedir. Genel Havacılık Terminali’ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeksizin hızlıca yapabilmektedir. Yolcular uçağa gitmeden yolcu konforu düşünülerek tasarlanmış olan bekleme salonlarında kalabalıktan ve gürültü kirliliğinden uzakta sakin bir ortamda ağırlanır. Bekleme salonlarında hafif aperatif yiyecekler ve içecekler servis edilmekte olup; internet, günlük ve aylık yayınlar, TV yayını gibi hizmetler sunulmaktadır. Bu gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenler eksra ücret ödemek durumunda.