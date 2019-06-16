Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
(Görüntülü) Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu...
16 Haziran 2019 Pazar 17:40
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