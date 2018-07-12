Mustafa AKIN / LOZAN, () Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanı yaptı. Lozan'da teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanının ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Saha ortasında yapılan toplantı ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Kondisyon çalışmaları ile devam eden idman, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman ile tamamlandı. BARIŞ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI Öte yandan Altınordu'dan transfer iki oyuncudan Barış Alıcı da takımla ilk kez idmana çıktı. Berke Özer, dün akşamki idmanda takımla çalışmalara başlarken, Barış salonda çalışmıştı. Ancak bu sabah gerçekleştirilen idmanda iki oyuncu da takımla birlikte çalıştı.
(Görüntülü) Fenerbahçe'de yeni transferler takımla çalıştı
Mustafa AKIN / LOZAN, () Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanı yaptı. Lozan'da teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanının...
12 Temmuz 2018 Perşembe 12:23
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