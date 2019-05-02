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(Görüntülü) Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları yağmur altında sürdü

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümü dar alanda yapılan çift kale maç ile son buldu. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, çalışmalarını saha kenarında takımdan ayrı düz koşu ile sürdürdü. Serdar Aziz ile Victor Moses ise takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroda bulunmayan Tolga Ciğerci de çalışmalarını sahada takımla gerçekleştirdi.

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