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(Görüntülü) Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor -2

Cocu: ''Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız'' Mustafa AKIN / İSTANBUL,() Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör...

Cocu: ''Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız''


Mustafa AKIN / İSTANBUL,()


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu nezaretindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sarı lacivertli ekip izinli olan 6 futbolcu haricinde tam kadro çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek, ''Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız'' dedi.


Sarı-lacivertliler idmana kondisyon ağırlıklı çalışma ile başladı. İdmanda milli takımlarda olduğu için izinli olan Nabil Dirar, Carlos Kameni, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım yer almadı. Bu 6 futbolcunun 3 Temmuz Salı günü takıma dahil olacağı bildirildi. Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel de çalışmada yer almadı.

Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de idmanda yer alarak takımı yakından takip etti. 

FENERBAHÇE'DE 2 YURT DIŞI KAMPI

Bu sezon Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gitmeyecek olan sarı-lacivertliler, 2 yurt dışı kampı gerçekleştirecek. 

Sarı-lacivertli ekipte ilk kampın 9-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanırken, ikinci kampın ise yine yurt dışında hazırlık turnuvası şeklinde olması bekleniyor. 

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