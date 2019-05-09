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(Görüntülü) Fenerbahçe'de Frey son haftaya yetişecek

Mustafa AKIN / İstanbul,() - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal...

Mustafa AKIN / İstanbul,() - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanda sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu çalışmalarına salonda devam ederken, Kasımpaşa maçında ayağının altına darbe alan ve 2 gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Mehmet Ekici, bugünkü idmanda takımla çalıştı. FREY SON HAFTAYA YETİŞECEK Fenerbahçe'de kasığında kısmi yırtık bulunan ve 2 haftadır sakatlık sebebiyle kadroda yer alamayan Michael Frey'in 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İsviçreli golcü futbolcunun son hafta oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.

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