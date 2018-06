(Görüntülü) Fenerbahçe'de Comolli sözleşmeyi imzaladı (3)

Ali Koç: ''İnsanlık ve kişilik olarak en doğru insanı bulduk'' ''Bize uyup uymayacak oyunculara bakıyoruz'' “Eğer yerli teknik direktör ile çalışacaksak bu Aykut Kocaman’dan başkası olmayacak” ''Ersun Yanal ile görüştü iddialarının yakından uzaktan alakası yok'' ''Fernandao'yu 3 milyon Dolar'a sattık'' ''Panik halinde transfer yapmayacağız'' Comolli: “Şimdiye kadar görülmemiş bir futbol kültürü yerleştirmek istiyoruz” ''Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bir kere daha hayran kaldım'' ''Mental anlamda bütün duvarların yıkılması gerekiyor'' ''Potansiyeli olan oyuncular keşfetmek istiyoruz'' ''Yerli bir hoca ile çalışma durumumuz olursa Aykut Kocaman ile devam edeceğiz'' ''Fenerbahçe için her zaman en iyisini yapacağız'' ''Transferleri ön eleme öncesi bitirmek istiyoruz'' “Alt yanının A takımdan başka yerde çalışması doğru değil” “Alt yapıda scout ekibinin olmaması beni şaşırttı” Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İstanbul,() - Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak göreve getirilen Damien Comolli için imza töreni düzenlendi. Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende Comolli 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törene Başkan Ali Koç, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük katıldı. Damien Comolli ile bir senedir çalıştıklarını dile getiren Ali Koç, ''Futbol kültürü yapısı yerleştirmek istiyoruz. Bu yapıyı kuvvetlendirmek için hayalim vardı. Bu yapının içinde oyuncu yetiştirmek, oyuncu buluş yıldızlaştırmak, futbol okulları var, böyle baktığınız zaman Comolli'nin Avrupa futbolunda çok farklı sorumluluklar aldığını ve bu görevleri de en üst düzey kulüplerde yaptığını söyleyebilirim. Beni yalnız en çok olumlu yönden etkileyen yetenek bulup yıldızlaştırmak daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesine yaptığı mesailer ve meyvelerini veriyor olması. Yanlış kişilerle yanlış işlere girildiğinde kaynakların nasıl çarçur edildiğini görüyorsunuz. İnsanlık ve kişilik olarak en doğru insanı bulduk. İnşallah beni yanıltmıyorsundur'' dedi. ''ERSUN YANAL İLE GÖRÜŞTÜ İDDİALARININ YAKINDAN UZAKTAN ALAKASI YOK'' Aykut Kocaman ile 2 kere görüştüğünü kaydeden Koç, Mevcut resmi çekmek için hocamız çok yardımcı oldu. Bana şahsen sorarsanız, hocamızın bu kadroyla geçen sezon bizi ikinci yapması büyük bir başarıdır. Sadece kadro yapısı olarak değil yaşadığı iklim için de söylüyorum. Önümüzdeki sezon için beklentilerimizi paylaştık. Net bir şey söyleyebilirim, yerli hocayla devam edersek Aykut Kocaman'dan başkası olmayacak. Bodrum'a en son seçim kampanyası için gittiğim. Ersun Hoca ile görüştü iddiaları çıkıyor. Yakından uzaktan alakası yok. Aykut hocadan bir müddet süre istedim. Bu süre cuma gününe kadardı ama Comolli'nin çalımları biraz daha uzun sürdü. Yakın zamanda nihai kararımızı vereceğiz" dedi. ''FERNANDAO'YU 3 MİLYON DOLAR'A SATTIK. YAŞI 32, KONTRATI SENEYE DOLUYORDU'' Suudi Arabistan ekiplerinden Al Wahda'ya transfer olan Fernandao ile ilgili konuşan Ali Koç, ''Beklenmeden gelen ani bir teklifti. Comolli'ye geldi bu teklif. Ben de hocamız ile paylaştım. 32 yaşında bir oyuncu, kontratı seneye bitiyor 6 ay sonra boşa çıkacak bir oyuncu kulüp çıkarları doğrultusunda en iyinin bu olduğunu söyleyebilirim. Bütün değişkenleri göz önüne bulunduruyoruz. O günkü modumuza göre karar vermiyoruz. Tüm değişkenleri değerlendirip karar veriyoruz. Mecbur olmadığımız için açıklamadık. 3 milyon Dolar'a sattık. Eski kulübüne yüzde 20'si gider şartını bertaraf ettik'' dedi. ''PANİK HALİNDE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ'' Transferde kiralama yöntemini daha fazla uygulayacaklarını kaydeden Ali Koç, '' Barcelona'dan ilgilendiğimiz futbolcular var. Benim panik transfer dediğim şeyi yapmayacağız. Avrupa'dan elendikten sonra dikkat dağıtalım diye panik halinde transfer yapmayacağız. Geçen yıl Vardar'a elendikten sonra olduğu gibi olmayacak. Bir transfer son dakika fırsatı olursa olur. olabilir. Panik transferleri hiç yapmayacağımızı taahhüt edebilirim'' dedi. COMOLLİ: ''FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNE BİR KERE DAHA HAYRAN KALDIM'' Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Damien Comolli, ''Burada olmak benim için ayrıcalık. Ben buraya geldikten sonra Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bir kere daha hayran kaldım. Herkesin bu kulüp için omuz omuza verdiğini görmek çok güzel. Burada yeniden bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Türkiye'de görülmenmiş bir futbol kültüründe bahsediyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Fenerbahçe Avrupa da her zaman saygı duyulan biriline bir kulüp. Biz de bunu genç oyuncuların gelişimi ile daha da büyütmek istiyoruz. Bir futbol markası oluşturmaya çalışacağız. Sizi sahada en iyi şekilde temsil edecek insanlar almak lazım'' dedi. ''MENTAL ANLAMDA BÜTÜN DUVARLARIN YIKILMASI GEREKİYOR'' Amaçlarının çok üst düzey çalışma ortamı yaratmak olduğunu dile getiren Comolli, ''Çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini sağlamasını istiyoruz. Başarı için mücadele edeceğimizin garantisini verebilirim. Buradaki bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Mental anlamda bütün duvarların yıkılması gerekiyor. Burada herkes bir diyalog ve işbirliği içinde olmalı. Ben burada çalışmadan önce gelme fırsatı buldum. Arsenal'de çalıştığım zaman Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosferi gördüm. Başarılı olmamız için taraftarın desteği çok önemli. Bu dönemde transfer dönemi açıldığında çok fazla çılgınlık dönüyor. Sosyal medyada kesinlikle yokum. Benim adıma açılan çok fazla hesap var oralarda yazılanlara inanmayın'' diye konuştu. ''POTANSİYELİ OLAN OYUNCULAR KEŞFETMEK İSTİYORUZ'' Scout ve altyapı ile ilgili kafalarının çok net olduğunu söyleyen Comolli, ''Gerçekten potansiyeli olan milli takımlarda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz Bizim şu anda anlaşmış scoutlarımız var. Daha iyi nasıl çalışma yapabiliri diye çalışmalarımız sürüyor'' dedi. ''YERLİ BİR HOCA İLE ÇALIŞMA DURUMUMUZ OLURSA AYKUT KOCAMAN İLE DEVAM EDECEĞİZ'' Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra Aykut Kocaman ile keyifli toplantı yaptığını ifade eden Comolli, şu ifadeleri kullandı: ''İşini seven futbolcular tarafından saygı duyulan biri. Her departman için rapor alıyorum son kararı yönetim verecek. Gerek Türkiye ve yurt dışında teknik direktörlere hakimiz yerli bir hoca ile çalışma durumumuz olura Aykut Kocaman ile devam edeceğiz. Çok çalıştık marketi çok iyi biliyoruz. Her şeyi çok iyi biliyoruz.'' ''FENERBAHÇE İÇİN HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'' Türkiye ve Kıbrıs'ın en yaşlı ligler olduğunu kaydeden Comolli, ''Bunu sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Milli Takımın iyi olması için de bu önemli. Finansal yapı başkanımızın dediği gibi beklediğimizin altında çıktı ama bu bir bahane olamaz. Fenerbahçe için her zaman en iyisini yapacağız. FFP hiç bir zaman bizim için bahane olamaz. Biz Fenerbahçe'yiz. Kontratı biten oyuncularla konuşacağız. 5 tane oyuncu alıp Şampiyonlar Ligi ön elemesinde onları dışarıda bırakacak değiliz. Geçen yılı ligin en iyi ofansif takımı olarak yaşı küçülterek daha iyi yerlere geleceğiz'' şeklinde konuştu. Scout konusunda tamamen şok olduğunu ifade eden Comolli, ''Akademinin bir scout ekibinin olmadığı söylendi Dereağzı'nda. Fenerbahçe bünyesinde oynayan genç ve uluslararası bir scouting araştırması yaptık. Ayrıca A takım ile alt yapının farklı yerlerde çalışmaları doğru değil'' dedi. ''TRANSFERLERİ ÖN ELEME ÖNCESİ BİTİRMEK İSTİYORUZ'' Bütün transferleri 7-8 Ağustos'a kadar bitirmek istediklerini söyleyen Comolli şu ifadeleri kullandı: ''Bu şampiyonlar ligi için Fenerbahçe için önemli. Transferlerin yüzde 80-90'ını ön eleme öncesi bitirmek istiyoruz. Bazen futbolda her şeyi kontrol edemezsiniz. Transferleri son dakikada yapmaktan nefret ediyorum. Daha önce de kariyerimde bunu yaptım. Doğru olanı son dakikaya bırakmamak. Kesinlikle transfer harcamalarının dışına çıkmayacağız. Disiplinli olduğu sürece başarı gelir''