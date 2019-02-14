(Görüntülü) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları (2)
14 Şubat 2019 Perşembe 13:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Kayseri'de, ağrıya...
- 2(Görüntülü) Amasya'da, 112 Acil...
- 3Kayseri'de, ağrıya karşı ozon tedavisi...
- 4Amasya'da, 112 Acil Servis ekipleri...
- 5(Görüntülü) Bademcik ve geniz eti ameliyatıyla...
- 6(Görüntülü) 15 yıl sonra böbrek nakliyle...
- 7Bademcik ve geniz eti ameliyatıyla altını...
- 815 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına...
- 9Bakan Koca açıkladı: İlaca yüzde 26,4...
- 10Sevgililer Günü'nde eşine böbreğini...
- 1İlaç sektörü akademikleşiyor
- 2Bu yıl üniversiteye daha çok kişi yerleşebilir
- 3(Görüntülü) Zülfü Livaneli gençlerle...
- 4Zülfü Livaneli gençlerle bir araya geldi
- 5Kurumsal sürdürülebilirliğin anahtarı:...
- 6Oyunculuk Akademisi için son başvuru 14...
- 7Şevval'ı enkazın altında arkadaşları...
- 8Şevval'ı enkazın altında arkadaşları...
- 9Şevval'ı enkazın altında arkadaşları...
- 10Bursa'da 'Bilim Virüsü'...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1KONTEYNERDEN MUZ YERİNE KOKAİN ÇIKTI
- 2(Görüntülü) Fenerbahçe Başkanı Ali...
- 3(Görüntülü) Fenerbahçe Başkanı Ali...
- 4(Görüntülü) Kayseri'de, ağrıya...
- 5(Görüntülü) TIR'ın tutuşan lastiği...
- 6(Görüntülü) 'Mersin Başkanlarından...
- 7(Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA...
- 8(Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA...
- 9(Görüntülü) Yeni Malatyaspor, Beşiktaş...
- 10Küçükçekmece'de sahte şampuan...
- 11BTP Başkan adayı Kotil, Yıldırım ve...
- 12(Görüntülü) Siirt'te HDP'lilerin...
- 13Konteynerden muz yerine kokain çıktı
- 14(Görüntülü) Biga'da Kocabaş Çayı,...
- 15(Görüntülü) Rodallega'nın avukatlarından...
- 16(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 17İşkur: Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon...
- 18(Görüntülü) Tanzim satışlara Antalyalı...
- 19Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz...
- 20(Görüntülü) Soylu: Yılbaşından bu...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:11
|07:53
|13:29
|16:23
|18:45
|20:15