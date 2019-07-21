(Görüntülü) Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı

Mustafa AKIN / Graz (Avusturya) () - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, ilk idmanını yağmur altında gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, ısınma hareketleri ve koşu ile idmana başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.



Sarı lacivertli ekip yarın TSİ 19.30'da Franz Felekete Stadyumu'nda Wolfsburg ile hazırlık maçında karşılaşacak.



ALTAY ELDİVENİ GİYDİ



Fenerbahçe'de sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan ve geçtiğimiz günlerde çıkaran Altay Bayındır, ilk defa kaleci antrenmanında takıma dahil oldu. Genç kaleci, elindeki atelin çıkmasının ardından eldiveni giyerek çalışma yaptı.