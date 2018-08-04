(Görüntülü) Fatih Terim: "Yarınki maç iki şampiyonun maçı olacak" (5)

"Bütün maçlara gururla çıktım" "Oyuncularımızı VAR'a hazırlamaya çalışıyoruz" "Aylardır anormal şekilde çalışıyoruz" Selçuk İnan: "Şampiyon bir takım olarak daha avantajlıyız" Serhan TÜRK- Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK/KONYA,() TFF Süper Kupa maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Yarınki maç, iki şampiyonun maçı olacak" dedi. Yarın Konya'da oynanacak olan TFF Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Selçuk İnan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akhisarspor'un bileğinin hakkıyla kupayı aldığını söyleyen ve kendilerine UEFA maçlarında başarılar dileyen Terim, "Yarınki maç, iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray yarın da bir diğerini almak için sahada mücadele edecektir. Güzel bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu. "BÜTÜN MAÇLARA GURURLA ÇIKTIM" Galatasaray'ın başında 400'üncü maça çıkacağı hatırlatılan Fatih Terim, "400 maç. Önemli bir sayı. Rakam yüksek ama burada kazanılan kupalar var. Ara vermeseydik de kupa fazla olsaydı. Bütün maçlara gururla çıktım" şeklinde konuştu. "OYUNCULARIMIZI, 'VAR'A HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ" VAR sistemini en başından beri desteklediğini ifade eden Fatih Terim, "Bu çalışmaları başında da destekliyordum, bugün de destekliyorum. Son Dünya Kupası'nda akıllarda kalan bütün sorunları bertaraf ettiğini düşünüyorum. Ne çok vakit kaybedilecek, ne de acabalar olacak. VAR konusunda oyunculara şu telkinde bulunacağız. İtiraz etmeyeceğiz, riske girmeyeceğiz. Sabırlı olacağız. Kart yemek istemiyoruz. İtiraz etmeleri çabuk kart gösterecektir. Onun için biz bu üç konu üzerinden oyuncularımızı, 'VAR'a hazırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 'VAR'ın saha içinde ve saha dışındaki tüm kesimin itirazlarını da aza indireceğini ifade eden Terim, bu sistemin faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. "AYLARDIR ANORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ" Üç oyuncusunun Dünya Kupası maçlarında olduğunu, sakat oyuncuların bulunduğunu ve bir de bunlara UEFA'nın cezasının eklendiğini söyleyen Fatih Terim, "UEFA cezası nedeniyle sattığımız kadar oyuncu alabileceğiz. Hepimiz aylardır anormal şekilde çalışıyoruz. İmkanımıza göre, durumu göre her şeyi, ince eleyip, sık dokuduğumuzdan emin olabilirler. Değişim yaşayacağız, yaşamalıyız. Bu ekonomik olabilir, teknik olabilir, idari olabilir. Galatasaray'ın bugünü, yarınını düşünmek mecburiyetinden olan dönem geçiriyoruz. Fedakarlıklarla zor görünüyor ama hepimiz anormal efor sarf ediyoruz. Ama karşılığını alıyoruz. Herkes transfer istiyor ama bu duygusallık gerçek hayatta olmuyor. Bir çok şeyle aynı anda uğraşıyoruz" diye konuştu. SELÇUK İNAN: "ŞAMPİYON BİR TAKIM OLARAK DAHA AVANTAJLIYIZ" Akhisarspor'u Türkiye Kupasını aldığı için tebrik ederek konuşmasına başlayan kaptan Selçuk İnan, "Kazanan tarafın biz olmasını istiyorum. Takım olarak iyi çalıştık, yarın kupayı kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında herkesin sakatlıktan çekiniyor. Bu maçlar bunun için ölçü değil. Şampiyon bir takım olarak daha avantajlıyız" ifadelerini kullandı. Selçuk İnan, yarın ilk kez uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de tartışmaları aza indireceğini söyledi.