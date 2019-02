(Görüntülü) Fatih Terim: "Önemli olan bizim kazanmamız, diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor" (1)

"Diagne varsa penaltıları o atar"



"Önemli olan bizim kazanmamız"



"Hakemler de insandır, hata yapabilirler"



"Bugün oynadığımız futbolun hakkını vermek lazım"



"3 kulvarda çarpışıyoruz, bu kolay bir şey değil"



"Marcao ve Luyindama daha iyi olacak"



"İstiklal Marşı'nı en güzel biz söyleriz"



"Her atağı sonuçlandırmalıyız"



"Derin bir üzüntü yaşadık"



Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL () -



Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un her şeyi yapabilecek oyunculara sahip olduğunu ancak çok pozisyona girdiklerini ve 3 puanı alan taraf olduklarını dile getirdi.



Fatih Terim, Diagne'nin penaltıyı kullanmasıyla ilgili olarak, "Diagne oynarsa penaltıları o atar. Diagne varsa attırırız" dedi.



Belhanda ve N'Diaye'nin hücumu düşünmesine yönelik bir analiz yaptıklarını dile getiren Terim, şöyle konuştu: "Trabzonspor'un oyun planıyla da ilgiliydi değişikliler. Orta sahada N'Diaye ve Belhanda'yı görevlendirdik. Böyle bir analiz yaptık. Sahada da bunu çalışmıştık. Oyun planımız içerisinde ikisinin Diagne'ye yaklaşmasını istedik. Bunu bugün büyük oranda uyguladılar. İkisi de gol pozisyonları ürettiler. Artık bundan sonra onları bu görevde göreceğiz. "



"ÖNEMLİ OLAN BİZİM KAZANMAMIZ"



Galatasaray'ın hiç bir zaman kupalardan ve şampiyonluk iddiasından vazgeçmeyeceğini ifade eden Terim, "Burası Galatasaray Kulübü. Her zaman mevcut hedefleri kazanmak için sahaya çıkar. Dün de 14 maç vardı, iddiamız vardı. Bugün de 13 maç var, iddiamız var. Önemli olan bizim kazanmamız, diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.



"HAKEMLER DE İNSANDIR, HATA YAPABİLİRLER"



"Hakemler de insandır, hata yapabilirler" diyen Fatih Terim, "Ben 10 maç ceza yerken, bari Schalke'ye de başarılar faksı gönderselerdi dediğimde 3 maç, diğer taraftan 7... Hakemler de insandır, hata yapabilirler" şeklinde konuştu.



"BUGÜN OYNADIĞIMIZ FUTBOLUN HAKKINI VERMEK LAZIM"



Bugün oynadıkları futbolun ve girdikleri pozisyonların hakkının verilmesi gerektiğini kaydeden Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: "Yoksa haksızlık olur bize. Takımıma da haksızlık olur. Bugün ilk yarı 14 tane şut atmışız, bunun 7'si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka bir şey, 3 puanı almak önemli. Bugün 3 puanı aldılar. Trabzonspor her şeyi yapabilecek oyunculara sahip, kolay bir maç değildi. Ama çok pozisyona girdik. Dolayısıyla oyuncularımı da tebrik ediyorum."



"3 KULVARDA ÇARPIŞIYORUZ, BU KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"



Lokomotiv Moskova maçından sonra camia ve taraftara bir ricada bulunduğunu hatırlatan Fatih Terim, "Ocak ve Temmuz'da değişiklikler olacak, bize biraz zaman verin demiştik. İlk adımı attık Ocak ayında. Sahadaki performanslarını görünce kendimi daha iyi hissedeceğim birkaç oyuncumuz bize katıldı. Sezon başından beri 3 kulvarda çarpışıyoruz. Bir sürü cezalar oldu, sakatlıklar oldu. Emre'nin 4 aylık sakatlığı... 3 kulvarda da hala varız. Bu kolay bir şey değil. Buradan da bu önemli süreçte elini taşın altına sokan sayın yönetimimize ve başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. İdari arkadaşlarımıza, scout ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Abdurrahim Albayrak'a ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün düşüncelerimizin bir kısmını, Fatih Terim'in takımı gibi düşünebiliriz özellikle ilk 20 dakika. Bunu devam ettirmemiz önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var ama artık rotasyon da yapabileceğimiz bir kadromuz var. Her geçen gün üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor" dedi.



"MARCAO VE LUYINDAMA DAHA İYİ OLACAK"



Fatih Terim, Serdar ve Maicon a teşekkür ederek, "İnsani olarak yaptığı hareketlerle kendisine başarılar dilerim. Bu arkadaşlarla çalışıyoruz dedik ve bitti. Muhteşem bir hareketle, tam bir insani tavırla aramızdan ayrıldı. Maicon'a buradan da teşekkür etmek istiyorum. Marcao ve Luyindama'yı seçme sebebimiz, uzun zamandır onları izliyoruz. Biri sağ, diğeri sol ayaklı. İkisi de topu oyuna sokabiliyor ve atletik yapıları var özellikle Luyindama'nın. Alıştıkça daha iyi oynayacaklar. Hem teknikleri, hem atletik yapıları, hem gençlikleri bizim için seçim kriterleri olmuştur. Onlar da genç, hata yapacaklardır ama en aza indirdik diye düşünüyorum. Bir takım düşünün ki her saniye hücum etmek için çaba sarfediyor. Bu kadar çok adamla hücum ettiğinizde bazı pozisyonlar da vereceksiniz. Orta sahaların düelloları daha fazla kazanacağı maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı.



"İSTİKLAL MARŞI'NI EN GÜZEL BİZ SÖYLERİZ"



Tecrübeli teknik adam yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak, "Bu yerli - yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa bir ajandasına bakın. Fikrimde herhangi bir değişiklik yok. Yerli - yabancı meselesine takılanlar, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve akademimizden oyunculardan da aynı oranda bahsediyorsa samimidir. Eğer öbür tarafı az, bu tarafı fazla konuşuyorsa dikkat etmek lazım. İstiklal Marşı'nı en güzel biz söyleriz. Bunu yürekte de yaşamak lazım" dedi.



"HER ATAĞI SONUÇLANDIRMALIYIZ"



Fatih Terim, "Bu kontraları yememeliydik. Öne doğru oynuyolar Belhanda ve N'Diaye. Dönüşlerde birebirlerde sıkıntı yaşadık. Daha defansa gelmeden bu önlemleri almalıyız. Özellikle Avrupa sahnesinde cezalandırırlar. Düellolardan galip çıkmamız lazım. Temasımızı yüksek noktaya almalıyız. Yediğimiz golden herkes geri geri kaçtı. Ama buna rağmen başka pozisyonlar da var. Bu hataları daha aza indirirsek, zaten sıkıntımız çok azalır. Oyunu rakip sahada oynamak isteyen bir Galatasaray var. Tehdit edecek tek unsur, hücumdayken kaptıracağımız toplar. Özellikle merkezden. Bu yüzden yapacağımız tek şey, her atağı sonuçlandıracağız" diye konuştu.



"DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK"



Geçtiğimiz günlerde babası Talat Terim'i kaybeden tecrübeli teknik adam, "Bundan sonra yakınını kaybetmiş kimselere kaç yaşındaydı diye sormayacağım. Gidenin yaşı kaç olursa olsun, kalanın yarasının ne kadar olabileceğini öğrendim. Derin bir üzüntü duyduk, acı içerisindeydik. Benim ve ailemin bu acısını hafifletmek için yanımızda olan, duasını esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bürokratlara, siyasi parti liderleri ve üyelerine, iş spor ve sanat camiasından dostlara, medya çalışanlarına, eski ve yeni yol arkadaşlarımıza, spor severlere, tüm kulüplerimize, Milan ve Fiorentina'ya ve özellikle Galatasaray camiasına, sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuza, beni 72 saat yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak'a, tüm Galatasaray taraftarına ve son olarak tüm Adanalılara çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTA DÖKÜMÜ:



-Fatih Terim'in açıklamaları