(Görüntülü) Fatih Terim: Çok önemli bir 3 puandı -2

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok değerli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.



Maçın sonunda sinirlenmesine ilişkin olarak Terim, "Diagne'yle bir alakası yok, geneldi. Çok da az kalmıştı. Kızdım ama Diagne'ye değil, herkese. Çok da kızmamam lazım ama ciddiyetten uzaklaştıkları zaman hoşlanmıyorum. Diagne'yle bir alakası yok. Geçen hafta da Diagne iyiydi. Diagne gol atmak için oynuyor, o da atıyor. Atması da bizim için çok önemli. Yoksa ikinci yarının başından itibaren başlayan kendisinden daha iyi pozisyondakine pas vermeme devam etti. 11'e 10 kalmışsınız, öyle bir senaryoyla oynamalısınız. Her dakika pozisyona giriyorsunuz ama oyunu koparacak skoru yapmamakta ısrar ediyorsunuz. 2 farklı sonuç her zaman rakibe umut verir. Bunun dışında maçın başından itibaren oyunun kontrolü, pas yüzdesi, çeşitli pozisyonları yakalayan bir Galatasaray. Geriye düştük, çabuk reaksiyon gösterdik. 1-1'e getirdikten sonra daha iyi oynamaya başladık. Demek ki 11'e 10 senaryosuna çalışmamız lazım bizim. Genel bir durum ancak paylaşmam gereken bir şey var, derbiden sonra bugünkü 3 puanı alabilmek çok önemliydi bizim için. Gerek antrenmanlarda, gerek kampta, gerekse sahada ve maç öncesi kafalarında birçok sorunla geldi oyuncularımız. Çok yaralı çıktık oradan. Onların kafalarındaki acaba bir hayli etkiledi. Hiçbir Galatasaraylının ve benim de oyuncularıma herhangi bir şey deme hakkı yok. Zor günler geçirdik. Her an her şeyi yapabilecek, rahatlamış, iyi bir Kayserispor takımıyla oynuyoruz. Onlara hak veriyorum, bu 3 puan bizi tedavi edecek bir 3 puan olacak inşallah. Kolay bir yerden gelmedik, neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün onun da sebebini kullanabilirler, Galatasaraylıların da bunu bilmesi gerekiyor. 3 puanı hak ettik. Ben bir şey söylerken sadece kendime demiyorum. Buna rağmen oyunun hep hakimi olan taraf, zevkli dakikalar yaşatan taraf Galatasaray'dı. 3 puanı aldığımız için memnunum, inşallah bu sıkıntı da geride kalmıştır. Son 5 haftaya ve kupaya girerken daha rahat olur kafaları. Yuto'nun uzun zaman sonra oynadığını düşünürsek, Feghouli'nin sakat oynadığını düşünürsek, Emre Akbaba'nın uzun süre sonra 11'de oynadığını düşünürsek, Marcao'nun cezadan döndüğünü düşünürsek iyi bir maçtı. Benim için önemli olan takımımın vazgeçmemesiydi, onlar da vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA EN SEVMEDİĞİM ŞEYLERDEN BİRİSİ CİDDİ OLMAMAK"



Çok fazla pozisyona girdiklerini ancak gole çeviremediklerini belirten Terim şu ifadeleri kullandı: "Oyuna Emre'nin Diagne'nin arkasında olmasının, Belhanda'nın hafif solda oynamasın şeklinde düşündük. Belhanda'nın içeri geçmesiyle Yuto'yu ileri atmayı düşündük. Zaten kendilerine de tutmazsa Emre'nin sola geçmesini söylemiştik. İki kötü top kaptırdık. Yuto da Belhanda'nın çok önemliydi. Orada kimsenin aklında yok ayağımızdaki topu vereceğimiz. Ndiaye'nin pozisyonunu söylüyorum. Sonra 4-3-3'e geçtik. Çok daha rahat oldu ondan sonra. Ama ilk saydığım görevlerde de çok ciddi pozisyonlara girdik. Pozisyon adetine baktığımızda son paslar iyi demek. Atamadıklarımız var ama bayağı yüksek sayıda pozisyon üretmişiz. Son vuruşlar dünyada da, Avrupa'da da önemli. Vuramıyoruz. Vuranlar da ya gol kralı oluyor, ya iyi bir 10 numara oluyor, ya golcü deniyor. Ama çok üreterek pozisyon bulmak önemli. İkiye sıfır gidip de bunun neresi vurmak, neresi son vuruş bu da başka bir şey. Futbolda hiç hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi ciddi olmamaktır. O arada orta atıldı, top direkten döndü 3-2 olacaktı. Kazanır mıydık, yine kazanırdık ama yine de işi garantiye alıp, topu daha rahat dolaştırıp daha çok pozisyon ve gol bulabilmeliydik. Son vuruşlar biraz sıkıntı oldu."



"MHK'NIN AÇIKLAMASINDA BİZ SUÇLUYUZ SANKİ"



Ulenberg'in basında çıkan röportajına ilişkin gelen bir soruya Fatih Terim, "Ben de okuyorum, dinliyorum ama Ulenberg, dedi mi demedi mi çok emin değilim açıkçası. Yalanladıysa geç bile kaldı. Bazı olayları meşru hale getirmek için bazı yerlerin harekete geçtiği ilk defa olmuyor. Açıkçası MHK Başkanı ve Ulenberg şimdiye kadar bir açıklama yapmalıydı. MHK'nın açıklamasında biz suçluyuz sanki. Özür var mı, yok. Her şey ortada kaldı. Ulenberg dedi, demedi bilmiyorum ama değil Ulemberg, bu konuda kim varsa ne derse desin ortada pozisyon. Bazı görevlerde kim bulunursa bulunsun her dedikleri doğru değildir. Ben ve benim gibiler, 20 sene üst düzey futbol oynamış, 30 sene de üst düzeyde teknik adamlık yapmış, sahanın her yerini bilen insanların dediğinin üzerine kimsenin konuşmaması lazım o zaman. O çok uzun bir konu, neden yapılıyor, niye yapılıyor, kim veriyor, niye veriyor? Bunları zaten herkes benim yerime konuştu. Yalanladıysa memnun oldum. Çünkü kendi üzerinde kalmıştı. Ne gördüyse onu söyleyecek" yanıtını verdi.



"VEREBİLİR MİYDİ, VEREBİLİRDİ"



Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in maçın hakemine tepki göstermesi hakkındaki bir soruyla ilgili olarak Fatih Terim, "O beni ilgilendirmiyor. Ben bir şey söylerken sadece kendime söylemiyorum, herkes için söylüyorum. Verebilir miydi, verebilirdi. Bundan sonra herkes devam edecek dedim geçen hafta, başladı herkes. Bir başkasının hakkını gasp ederek bize hak olmasını istemeyiz. Hatalar hoş görülebilir, itirazım yok. Ama olağanüstü pozisyonlar vardır. Bize de olsa versinler, başkasına da. Ben başkasına neden verilmediğini bilmem beni kendi takımım ilgilendirir. Eğer bir pozisyon ortadaysa, size penaltıdır, bana değildir. Ama bazı pozisyonlar vardır ki, onun üzerine tartışma olmaz. Ben o zaman konuşurum. Bize de verdiler, vermeye devam edecekler, versinler. İsterseniz sezon başından bu tarafa bakalım. Bunu söylerken o maksatla söyledim tabii ki herkes hakkını arayabilir" diye konuştu.



"İKİ PUANINIZ GİDİYOR GÖZ GÖRE GÖRE"



Takımın derbinin ardından çok etkilendiğini söyleyen Terim şöyle konuştu: "Oyuncularımızın bu konuda sıkıntılı olduğunu aktardım. İki puanınız gidiyor göz göre göre. Bir sürü sıkıntıdan çıkıyorsunuz, atılacak atılmıyor, verilecek verilmiyor. Kendi kafalarında, biz ne yaparsak yapalım acaba ne oluyor gibi bir düşünce hissettik biz. 3-4 günü nasıl geçirdiğimizi bir Allah bilir bir biz biliriz. Tabii ki tekrardan konsantre olmak çok kolay olmadı açıkçası. Bu yüzden bugünkü 3 puan çok değerli oldu. Futbolcular zeki insanlardır. Her şeyi görürler, anlamlandırırlar, yorum yaparlar. Maçtan sonra biz de buna çok çabuk reaksiyon gösterdik. Kendi hallerine bıraktık. Beraber bazı şeyler geçirdik, teke tek veya toplu halde. Buraya gelişimiz çok kolay değildi. Çok daha farklı biten bir maç olabilirdi."



"BEN DE ÇOK HOŞ KARŞILAMIYORUM"



Taraftarların maç sırasında oyuncuların adını tek tek söyleyerek marş söylemesi ile ilgili Terim, "90'ıncı dakikada bunu yaptıkları için hoşgörülü bir tarafı var yoksa hiç sıcak baktığım bir şey değildir. Maç bittikten sonra neşeyi beraber paylaşabilirler. Ama öbür türlüsünü ben de çok hoş karşılamıyorum. Herhalde bir moral vermek, iki haftalık bu periyottaki bu durum içindi. Normalde pek böyle davranmazlar" dedi.



Son olarak bugün şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı dileyen Terim, "Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Biz burada bazen neyin mücadelesini yapıyoruz burada diyoruz. Yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Umut'a da geçmiş olsun diyorum" diyerek sözlerini noktaladı