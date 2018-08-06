(Görüntülü) Fatih Terim: "Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez" 2

"Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada"





"Konsantremizi daha yüksek seviyeye çıkarmamız lazım"





"Orada cezayı keserler"





"Yunus ve onun gibiler burada görev alacak"





İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,()





Fatih Terim, "Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hayal kırıklığına uğrarız. Öyle siz kendi bildiğiniz gibi oynayamazsınız. Size söylenen şekilde oynayacaksınız" dedi.



TFF Süper Kupa karşılaşmasında penaltı atışları sonucu Akhisarspor'a mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Takımın çok aksiyon alması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Akhisarspor'u da tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. 400'üncü maçta iyi bir oyun oynanmak ve kupayı almak isterdim. Nasip değilmiş" diye konuştu.



"BAZI OYUNCULARIMIZIN ÇOK KONSANTRE OLAMADIĞI ORTADA"



Galatasaray'ın kupayı oynayarak alması gerektiğini ifade eden Terim, "Kaybetsek de, kazansak da, ciddi şekilde kısa sürede yol almamız lazım. Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada. Şunu unutmamamız gerekir. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım. Bazı oyuncuların fiziki eksikliği çok açık ortada. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya devam edip, lige iyi bir başlangıç için çalışacağız" şeklinde konuştu.



"KONSANTREMİZİ DAHA YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARMAMIZ LAZIM"



Takımda acil olarak bazı mevkilere oyuncu takviyesi gerektiğini ancak UEFA cezası nedeniyle elleri ve kollarının bağlı olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Sahada diri olmalıyız. Daha çok istemeliyiz. Gerek hücum oyununda, gerek defans oyununda. Daha bir arada olmayı becerebilmeliyiz. Geçen sene bir dönem bunların hepsini iyi yapabilen takımdık. Bu yıl şampiyonluktan sonra, hazırlık maçlarında iyi oynadığımız söylenemez. Her geçen gün daha iyi olacaktır. Konsantremizi sahanın içinde biraz daha yüksek seviyeye çıkarmamız lazım" dedi.



"ORADA CEZAYI KESERLER"



Lig öncesi oyuncuların hazır olup, olmadığını tam olarak görmek istediğini belirten Terim, "Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hayal kırıklığına uğrarız. Öyle siz kendi bildiğiniz gibi oynayamazsınız. Size söylenen şekilde oynayacaksınız. Orada taktiği, tekniği, sistemiyle, oyun düzeniyle ve atletik performansıyla hepsini bir arada yapmamız gereken bölüm orası. Burada bazı şeyler affedilebiliyor; ama orada cezayı keserler. O yüzden hayal kırıklığına uğradığım oyuncular var" diye konuştu.



Maçtaki oyunun kendisini tatmin eden bir oyun olmadığını vurgulayan Terim, ''Hem oynayacak, hem kazanacağız, hem de değişeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Başka türlü şansımız yok" ifadelerini kullandı.



Futbolun bir yaşam şekli olduğunu söyleyen Terim, "Futbol dünle yaşanan bir şey değil. 3 gün kaçırırsanız, aynı ayarda diğerleriyle olamıyorsunuz. Artık futbol bir yaşam şekli. Muhakemeler ve beklentiler çok farklı oldu" ifadelerini kullandı.



"YUNUS VE ONUN GİBİLER BURADA GÖREV ALACAK"



18 yaşındaki Yunus'un oyuna dahil olmasıyla ilgili de konuşan Fatih Terim, "Takımın yaşını 24-25'lere çekmek lazım. Takımın yaşı yüksek. Galatasaray Yunus'u sokturuyorsa o ve onun gibiler burada görev alacak. Değişim buradan başlayacak. Formayı istiyorsa alacak. Galatasaray, akademisi vermeye devam edecek. Ozan gelecek, Celil, Doğan gelecek. Kaleci iyi gidiyor. Yavuz, İlhan geldi. Mevcut takımı bir tarafa atacak değiliz. Oynayan takım biraz daha hareketli, biraz daha konsantre olması gerekir" şeklinde konuştu.