(Görüntülü) Fabri: "Bu kulübün bana verdiklerini geri ödeyemem" (2)

"Beşiktaş her zaman kalbimde olacak" "Her hafta sonu Beşiktaş'ı takip etmeye devam edeceğim" "Cenk diğer kalecilere gol atsın ama bana atmasın" Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Fabri, "2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem" dedi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan deneyimli file bekçisi Fabricio Ramirez, siyah beyazlı kulübe veda etmek için kez BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Gözyaşlarına hakim olamayan Fabri, konuşmasına başlarken bir hayli zorlandı. Gözyaşları içerisinde sözlerine başlayan Fabricio Ramirez, "Buradaki çalışma arkadaşlarıma, oyunculara, teknik heyete, bizimle beraber çalışan kulüp yetkililerine, İstanbul'da beraber yaşadığım insanlara, buraya gelip yeniden teşekkür etmek istedim. 2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem. Ailemle birlikte büyük mutluluklar yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadım, hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. "BEŞİKTAŞ HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK" Gitmeden önce son bir kez herkesle vedalaşmak istediğini söyleyen Fabri, "Londra'ya gitmeden önce bir kere daha burada beraber olduğum insanlarla bir kez daha vedalaşmak istedim. Onlardan bir kez daha o sıcaklığı hissetmek istedim. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak bundan sonra" diye konuştu. "HER HAFTA SONU BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİM" Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Tabii ki bu kadar güzel yaşananlardan sonra buradan ayrılmak çok zor. Ama tabii ki iki taraf için de iyi bir ayrılık oldu. Ben her hafta sonu Beşiktaş'ı takip etmeye devam edeceğim. Benim için Premier Lig'de oynamak. Büyük tecrübe olacak. Bu profesyonel bir yaşam. İstanbul mükemmel bir şehir, hiçbir zaman hoşçakal demeyi sevmiyorum, yeniden görüşürüz diyorum" dedi. "CENK DİĞER KALECİLERE GOL ATSIN AMA BANA ATMASIN" Siyah beyazlı taraftardan mevcut kalecilere güvenmesini isteyen Fabri, "Beşiktaş taraftarı kalecilerine güvensin, sakin olsunlar. Çok iyi kalecileri var Beşiktaş'ın. Özellikle Tolga. Herkes Tolga'nın ne kadar yetenekli ve karakterli olduğunu biliyor. Çok yetenekli genç kaleciler de var" ifadelerini kullandı. Fabri son olarak Cenk Tosun'un Everton'da forma giymesinin hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle Cenk'ten gol yemek istemiyorum. Cenk çok iyi bir arkadaşım, çok iyi anlaşıyoruz onunla. Diğer kalecilere gol atsın ama bana gol atmasın (Gülerek)" dedi ve sözlerini noktaladı. Fabricio Ramirez daha sonra basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.