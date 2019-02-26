(Görüntülü) Eyüp Gözgeç: Bölünme ve parçalanma insanları başarıya götürmüyor

"Neden bir araya gelmiyoruz" ERCAN ATA / ANKARA, () - Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Eyüp Gözgeç, "İnsan haklarının en büyük kaynağı seçme ve seçilme hakkıdır" dedi. Uluslararası Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Asbaşkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Bok Federasyonu'nun yarın yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkanlığını bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gözgeç, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde başkan adayı olmak için 1 Aralık tarihinde federasyon başkanlığından istifa ettim. Sonrasında Cumhur İttifakı'nın oluşmasından dolayı benim başkan adayı olduğum ilçe MHP'ye bırakıldı, dolayısıyla adaylığım söz konusu olmadı. Federasyona tekrar dönmemizin tek yolu da olağanüstü genel kurul" diye konuştu. Boks camiasında yer alan herkesin başkanlığa aday olma hakkı olduğunu ifade eden Gözgeç, "İnsan haklarının en büyük kaynağı seçme ve seçilme hakkıdır. Camianın birliği açısından seçimler istenilen seviyede olmuyor. Federasyon seçimleriyle ilgili mahkemelerle, spora hiç yakışmayan ve asılsız iddialarla uğraştık. İnşallah bundan sonra federasyonların mahkemelere taşınması söz konusu olmaz diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Başkanlığa aday olamayacağı yönünde çıkan söylentilerle ilgili de konuşan Gözgeç, "Belediye Meclis Üyesi olmamdan dolayı aday olamıyormuşum. Bu, kanunda, ana statüde yeri olmayan bir şey. Ana statümüz 'federasyon başkanı yerel ve genel seçimlerde aday olması halinde 1 ay öncesinden görevinden istifa eder' diyor. Ben de aday olduğum için istifa ettim. Federasyon başkanı olmak için Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmek diye bir şey kanunda yok. Buradan yola çıkarak insanlara aday olamayacağımı söylüyorlarmış. Hukukun üstünlüğü bizim için vazgeçilmez. İnsan haklarına ve hukuka son derece inanan bir insanım. Seçime iki adayla giriyoruz. Ben ve daha önce bizim yönetim kurulumuzda iki yıl görev alan bir arkadaşımız aday olacak. Umarım Türk boksu için en iyi netice çıkmış olur. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün taraf olması söz konusu değil. Sayın Bakan ve kendi bünyesindeki bürokratları, tarafsız davranıyor, seçimlere karışmıyor. Bakanlığımızın resmi görüşü tarafsız olmaktır, iyi olan kazansın durumundadır" dedi. Eyüp Gözgeç, geçmişte kendisine muhalif bazı isimlerle çalışacağının hatırlatılması üzerine ise "Bölünme ve parçalanma insanları başarıya götürmüyor, tam tersine küçülüyorsunuz " dedi. "NEDEN BİR ARAYA GELMİYORUZ?" Kendisine muhalif olan bazı kişileri davet ettiğini dile getiren Gözgeç, "İnsanların amacı çalışmak ve katkı sağlamaksa, neden bir araya gelmiyoruz diye düşünerek arkadaşları davet ettim. Bir elin nesi var iki elin sesi var mantığıyla onlar da davetimizi kabul etti. Zaten seçimler dışında çok ayrı gayrımız yoktu. Bu arkadaşlarımızla beraber yola devam ediyoruz. Bu arkadaşlar gerçekten boksa katkı sağlayacak insanlar. Bundan sonra görev bölümünde ve yardımlaşmada daha iyi yerlere gideceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. İki ay önce Moskova'da gerçekleştirilen AIBA yönetim kurulu toplantısında üçüncü kez yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini belirten Gözgeç, "AIBA'ya seçilenler, otomatik olarak EUBC yönetim kurulu üyesi oluyor. EUBC'de asbaşkanlık seçimi vardı. Bu da ülkemiz ve Türk boksu adına önemli bir görevdi. Hem asbaşkanlığa seçildim hem de Avrupa'daki en önemli komisyonlardan biri olan antrenör komisyonu başkanı oldum. Toplantıya, yaklaşık 55 ülkeden 25'i yönetim kurulu üyesi katıldı ve çok önemli kararlar aldık. Yabancı sporcuların bir ülke adına müsabaka yapması için aradan 3 yıl geçmesi gerekiyordu. Benim teklifimle bu süreyi 1 yıla indirdik. Bu önemli bir karar oldu. Bir diğer karar da profesyonel boks yapanların amatör boksa dönme yasağı vardı. Bunu da değiştirdik. Profesyonel bokstaki herkes amatör boksa dönebilir. Bu da 15 gün önce alınan bir karar" dedi.