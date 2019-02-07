(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor, Konya'dan 3 puan ile ayrılmak istiyor

Taha AYHAN/MALATYA, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un santraforu Aboubakar Kamara ile forveti Adem Büyük, ligin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor karşısında 3 puan alıp taraftara hediye etmek istediklerini söyledi. Sarı- kırmızılı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde ligin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman başlamadan önce İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadroya katılan Kamara, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final birinci maçında ilk kez sahne alan Kamara, her maçı kazanmak için oynayacaklarını ifade ederek, beklentileri karşılamanın önemli olduğunu söyledi. Kamara, "Üzerimde bir baskı yok. Ben hep çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. İnsanların beklentilerini boşa çıkartmayacağım. Sonuçta futbol bir oyun ve bu oyunun gereğini her zaman yapacağız" dedi. Kamara, futbolun her yerde oynandığını ve bir sıkıntı yaşamayacağını kaydederek, "İlk geldiğimde uçak ve saatlerden dolayı biraz yorgunluk oldu hemen geçti. Şu an hiçbir sıkıntı yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Ülke değişiminin çok büyük bir sorun olmaması lazım. Sonuçta futbol, her yerde futbol. Türkiye'de de, İngiltere'de de futbol oynanıyor. Onun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu. Fransız Kamara, bu takımda herkesin kazanmak istediğini, sonuçta burada her maçı kazanmak için oynayacaklarını dile getirdi. Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük ise sezona iyi başladıklarını ifade ederek, "3 puan daha fazla almıştık. Son oynadığımız Kayserispor maçıyla ilgili öz eleştiri yapacak olursak, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı belirli bölümlerinde sadece bunu başarabildik ama skora yansıtamadık. Sonuçta bize yakışan bir futbol değildi. O yüzden ben 1 puanı artı olarak görüyorum çünkü bu ligde ikinci yarılar her zaman zor geçmiştir. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin ama tabi ki kendi sahamızda böyle bir puan kaybı yaşadığımız içinde üzgünüz" şeklinde konuştu. Adem Büyük, uzun zamandır ligin üst sıralarını zorladıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Oralarda kalmaya çalışıyoruz. O yüzden daha az puan kaybederek, oradaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İkinci yarının ilk üç haftası itibariyle istediğimiz oyunu genel itibariyle sahaya yansıtamadık ama pozisyon olarak yerimizi koruduk bu da bizim için artı. Futbolcular için ister istemez iki hatalık süreçte elinde olmayan bazı sebeplerden dolayı sakatlıklar olabiliyor. Biz bu sakatlık işinden artık çok sıkıldık. Konuşmak istemiyorum ama başımıza birçok şey geldi. Açıkçası burada herkes fedakarlık yapıyor. Çoğu futbolcumuz fedakarlık yaparak, bazı maçları sakat sakat oynuyor. O yüzden bazen istediği performansı da sahada sergileyemiyor bu da gayet normal. Bahane değil ama doğal olan bir şey. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Şuan her şey yolunda. Klişe olacak ama her futbolcu elinden geleni yapıyor, iyi olmak istiyor. Kimse sahaya çıktığı zaman kötü olmak istemez, takımına faydalı olmaya çalışır. Umarım bundan sonra sakatlıklar yaşanmaz. İlk yarıda nasıl üstün bir performans sergilediysek, onun biraz üzerine çıkmak istiyoruz. Hedefimizde yavaş yavaş değişecektir. Önümüzdeki dört hafta bunda belirleyici olacaktır. O yüzden sıkı çalışıp, işimize dört elle sarılmalıyız. Çok büyük bir avantajımız var ama dediğim gibi ligdeki sıralamamızı korumalıyız ancak öncesinde ilerlememiz, gitmemiz gereken Ziraat Türkiye Kupası da var. Umarım her iki kulvarda da ilerleriz ve sezon sonunda da Malatya'nın, Malatyaspor taraftarlarının gönlünde olan şeyi vermiş oluruz."