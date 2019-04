(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, Yeni Malatyaspor'un uzun süredir Ankaragücü maçı dışında galibiyet anlamında sevinç yaşamadığını beliterek, "Bu galibiyet hafta içi Erol hocanın ayrılmasından sonra birazcık da olsa bize teselli olmuş oldu. Hocamız çok güzel şeyler yaptı bizde. Türk futboluna kazandırmış oldu. Buradan meslektaşı olarak, arkadaşı olarak teşekkür ediyorum. Kasımpaşa takımını 4 maçlık bir periyotta ilk defa yenmiş olduk. Girdiğimiz çok önemli pozisyonalar var. Bunları değerlendirseydik daha farklı bir maç kazanabilirdik. Oyuncu arkadaşlar inanılmaz mücadele ettiler. Hepsini kutluyorum. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



KASIMPAŞA CEPHESİ



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli zorlu bir deplasman maçında puan alamadıklarını kaydederek, "Oyunda hem biz, hem de Malatyaspor adına golle sonuçlanabilecek birçok pozisyon oldu. Malatyaspor bunları bizden daha iyi değerlendirdi. Tercih hatalarımızın hem ofansif, hem de defansif anlamda biraz fazla olduğu bir oyun oynadık. Her maçta rakibimizden daha fazla mücadele ortaya koymamıza, koşmamıza rağmen bunların çok fazla doğru yapılmadığı müddetçe bir değeri olmadığını görüyoruz" diye konuştu.



Yıllardır hakemlerle ilgili asla olumsuz bir şey konuşmadığını ifade eden Mustafa Denizli şöyle devam etti: "Hala da konuşmam mümkün değil çünkü camiada görev yapanların son derece düzgün olduklarını biliyorum. Ama futbolun ruhu denilen bir hadise vardır. Türkiye’de futbol niye seyredilmiyor, az seyrediliyor veya zevk alınmıyor? Futbol akıcılığı olduğu zaman seyredilen, zevk alınan bir oyun. Eğer bir oyun ister Malatya’da olsun, ister Kasımpaşa’da, ister daha başka şehirlerde olsun bu kadar durursa bundan ne oynayan ne de seyreden keyif almaz. Hakemler bu manada evet son derece dürüstler ama cesur değiller. Futbolun kurallarını yerine getirmiyorlar. Bir oyun eğer 10 dakika futbolcu yerde yatıyorsa, buna ilk tepki gösterecek olan yetkili birim hakem. Bu kadar müsaade edildiği zaman bir futbolcunun tedavisi için 4 dakika harcanıyorsa, bu 5-6 kez tekrarlanıyorsa, burada inisiyatif kullanmayanların futbol adına artı puan katmaları asla mümkün değildir. Zaten katamıyoruz. Futbolun zevkle oynandığı, seyredildiği ülkelerde en önemli faktör hakemlerdir. Futbolun akıcılığını sürekli sağlaması lazım. Bu kadar duran oyunda ne kazanan ne de kaybeden açıkçası pek keyif alır diye düşünmüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Benim yıllardır başında bulunduğum takımlar önde de arkada da olsak bu tür şeylere asla tenezzül etmezler. Zaten göremezsiniz. Topun oyuna geç sokulması, kale ve taç atışında vakit geçirmeler, yerde yatmalar bizim adımıza üzüntü verici. Ülke futbolu adına üzüntü verici. Bunu sadece burada mı hayır her yerde yaşıyoruz. Buna müsaade ettiğimiz müddetçe de futbolun seyredilme keyfi, değeri ve sayısı da düşer. "



Yeni Malatyaspor'u tebrik eden Denizli, "Onların da bizim de birçok pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarımız var. En fazla üzerinde çalıştığımız korner atışlarından 2 tane gol yedik. Kendi hatamızı ortaya koymadan bunları söylüyoruz değil, bizde neticede futbol adına hataları bol olan bir akşam yaşadık ve kaybettik" diye konuştu.