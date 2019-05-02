(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor'da Akhisarspor hazırlıkları devam etti

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı, idman öncesi saha ortasında futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi. Hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Akhisarspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildiği öğrenildi. Erol Bulut'un ayrılmasından sonra sportif direktör Ali Ravcı takımın başında yer aldı. İdman başlamadan önce Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular Murat Yıldırım ve Ertaç Özbir, açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, görevden ayrılan teknik direktör Erol Bulut'a teşekkür ederek, "Rakibe pozisyonlar vermiş olabiliriz ama biz hem daha çok hem de daha iyi pozisyonlar yakaladık. İkisini değerlendirdik ve maçı kazandık. Bizim açımızdan önemli bir maçtı. İlk 5'i yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da elde ettik. İnşallah bu havayı sürdürüp, diğer maçları da kazanarak, ilk 5'e adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Önlerindeki maçlara odaklandıklarını kaydeden Yıldırım, "Kalan 4 haftada ne kadar çok galibiyet sevinci yaşarsak, o kadar mutlu olacağız. Taraftarımız da mutlu olacak ve sezonu iyi kapatacağız. İnşallah Avrupa'ya gidebiliriz. Şu an hedefimiz o. Her maça olduğu gibi Akhisarspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, galip gelmek için çıkacağız. Tabii onların da kritik maçları, son şansları. Ama herkes kendisini düşünüyor. Bizim de hem taraftarımızı sevindirmek hem de mutlu olmak için kazanmamız lazım. İnşallah bu maçı kazanıp, önümüze bakacağız" diye konuştu. ERTAÇ: İLK 5 İDDİAMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir de Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını, güzel ve keyifli bir maç olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bizim adımıza bol pozisyonlu bir maçtı. Kasımpaşa maçında galip geldiğimiz için bir hayli sevinçliyiz. Hafta içerisinde oynadığımız kupa maçında mağlup olmuştuk. Kasımpaşa maçında moral bulmak istiyorduk, bunu da başardık. Önümüzdeki haftalarda ilk 5 iddiamızı sürdürme amacındayız. Bu iddiamızı sürdürdüğümüz zaman, Evkur Yeni Malatyaspor adına daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum."