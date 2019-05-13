(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından 

Taha AYHAN/MALATYA () -





Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.



Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını, belirterek, "Erzurum son haftalarda bir çıkış içerisindeydi. Ligde bulunduğu durum itibariyle bu maçı kazanmak isteyeceklerdi. Yan toplarda, kornerlerde etkili olduklarını biliyorduk, önlemleri aldık. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlarla maçı lehimize çevirmeyi başardık. İyi bir galibiyet oldu. Antalya maçına en iyi şekilde hazırlanıp puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" dedi.



ERZURUMSPOR CEPHESİ



Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, kazanmaları gereken bir maç oynadıkları kaydederek, şunları söyledi:



"İlk yarıda maç istediğimiz gibi gibiydi,. Topa sahip olduk, pozisyon ürettik ama maalesef pozisyonları gole çevirmede başarılı olamadık. İkinci yarıda tabi hücuma çıkarken kaptırdığımız bir topla eksik yakalandık ve yediğimiz golden sonrada zaten artık biraz risk almaya başladık. Bundan dolayı da tabi rakibimiz iyi bir takım Malatyaspor, iyi oyuncuları var ve ikili oyuncuları var, ikili hücum oyuncuları var. Onlarla diğer golleri buldu ve bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama Malatyaspor'un galibiyeti hak ettiğini de söylemek lazım. Şimdi burada takılıp kalmayacağız. Mecburen hemen bu maçı unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İki maçımız daha var bu ligin son anına kadar, maçın son saniyesine kadar bu umudu sürdüreceğiz. Ondan sonra da artık maçlar bittikten sonra da nerede olduğumuza bakarız.

